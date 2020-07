El Ferdaous annonce un programme de sauvetage des salles de cinéma

Un plan de sauvetage visant les salles sombres a été présenté par le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous. Il prévoit d’importantes aides pour ce secteur qui traverse une crise majeure.

«Les salles de cinéma sont en particulier un bien public qu’il faut sauvegarder, elles constituent le maillon central de l’industrie cinématographique, et leurs recettes ont été très fortement atteintes par la crise sanitaire (billetterie, publicité, locations de salles et confiserie)», souligne le ministre sur ses réseaux sociaux.

— Othman El Ferdaous – عثمان الفردوس (@oef75) July 1, 2020

Ainsi, le ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports va prendre deux mesures pour renforcer la santé des salles de cinéma, précise-t-il. La première concernera la «prise en charge de certaines charges fixes des salles de cinéma engagées sur la période de quatre mois allant de mars à juin 2020 et n’ayant pas pu être amorties du fait de la crise sanitaire».

La deuxième mesure majeure concerne le versement aux exploitants d’une prime exceptionnelle à la réouverture des salles, équivalente à un mois de chiffre d’affaires pour accompagner la reprise d’activité. Afin de mettre en place ces aides, une enveloppe prévisionnelle de 10 MDH a été mobilisée, souligne le ministre.

« Sensibiliser les citoyens »

Par ailleurs, le ministre rappelle que le Centre Cinématographique Marocain a procédé depuis avril jusqu’au mois de juin, au paiement de plus de 6,5 millions de dirhams notamment au profit de plus de 11 projets nationaux de production cinématographique, dont 450.000 DH pour la numérisation d’une salle de cinéma à Tanger.

Pour la prise en charge certaines dépenses engagées par les festivals et manifestations cinématographiques initialement prévus entre mars et juin et annulés du fait des conséquences de la crise sanitaire, le ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports va mobiliser une enveloppe de 2 MDH, poursuit-il.

Pour enclencher la reprise, une campagne de communication sera lancée afin de sensibiliser les citoyens, annonce le ministre. «Ceci afin de permettre aux salles de cinéma de se préparer à la reprise d’activité dont le calendrier sera arrêté par l’autorité compétente », précise El Ferdaous.

Le Ministère de la Culture de la Jeunesse et des Sports a par ailleurs publié un guide de bonnes pratiques et le Centre Cinématographique Marocain a mis en ligne un protocole sanitaire adapté pour la production cinématographique et audiovisuelle.