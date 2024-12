La Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani, ont présidé, mardi au Centre équestre Al Shaqab à Doha, le « Tbourida Show », un prestigieux spectacle qui vient clore en apothéose toute une année d’événements célébrant les relations fraternelles exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar.

En effet, ce Show équestre, organisé au terme de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, met à l’honneur un art traditionnel populaire gravé en lettres d’or dans le patrimoine des Marocains et pratiqué pour célébrer les moments de fêtes.

Inscrite depuis 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, cette discipline, qui allie vitesse, endurance et grâce, reflète l’attachement particulier du Maroc à l’égard du cheval, cette créature divine enracinée dans les traditions patrimoniales du Royaume.

Cette cérémonie a débuté par la projection d’une vidéo retraçant les moments forts de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, organisée à l’initiative de « Years of Culture » et qui témoigne de la profondeur des liens forts et historiques entre les deux peuples frères et les deux Chefs d’Etat, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani.

Par la suite, l’assistance a suivi le passage des Sorbas participantes, une à une, pour le salut « El Hadda », avant qu’elles n’effectuent quatre séries de Tbourida.

🐎🇲🇦 The grand finale of the Qatar-Morocco 2024 Year of Culture was marked with an amazing Tbourida Moroccan Equestrian performance at Al Shaqab on 17 December 2024!

🤩 The riders dressed in spectacular traditional attire and demonstrated precision, speed, and synchronized… pic.twitter.com/aymlbaN264

— ILoveQatar – Live (@ILQLive) December 17, 2024