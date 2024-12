Le poète Mohamed Aniba Al Hamri est décédé ce mercredi 25 décembre 2024, dans une clinique de Casablanca, après une longue lutte contre la maladie, à l’âge de 78 ans.

L’auteur de « L’amour, la farce des siècles« , son premier recueil, n’est plus. À la parution de ce recueil EN 1968, le maître des lettres marocaines, Abdeljebbar Shimi, écrivit que ce titre antiphrase annonçait un véritable poète. Et en effet, cette voix discrète a produit une œuvre originale qui continuera de résonner dans le cœur des lecteurs, porteur d’une voix qui a su conjuguer tradition et modernité, mélancolie et lumière, et qui a marqué l’histoire littéraire du Maroc.

Un parcours d’érudition et d’engagement

Né à Casablanca en 1946, Mohamed Aniba Al Hamri a poursuivi ses études secondaires au Lycée Moulay Idriss Al-Azhar, avant d’obtenir sa licence en lettres en 1969. Il a ensuite obtenu le certificat d’aptitude pédagogique à l’École Normale Supérieure de Rabat, ainsi qu’un diplôme d’études approfondies en décembre 1976. Il a travaillé dans le secteur de l’éducation nationale jusqu’à sa retraite, contribuant à l’éducation et à la transmission du savoir.

Héritage littéraire et reconnaissance culturelle

Le poète a été largement salué par les écrivains et intellectuels marocains, et son œuvre a marqué l’histoire littéraire du pays. L’écrivain et romancier Ahmed Mediani a exprimé sa tristesse sur sa page Facebook, rendant hommage à son ami : « Adieu à notre ami et collègue à la Faculté des lettres de Fès dans les années 1960, le poète Mohamed Aniba Al Hamri, l’un des grands hommes de ‘Zarh Al-Mahraz’, un groupe d’écrivains ancrés et novateurs de la littérature moderne au Maroc. Aïneba était le premier poète à s’exprimer librement parmi nous, les pionniers de l’Union Nationale des Étudiants du Maroc. Aujourd’hui, un poète, un symbole et un être humain d’une génération irremplaçable nous quitte, comme si nous étions tous partis avec lui. »

Contributions littéraires marquantes

Mohamed Aniba Al Hamri a rejoint l’Union des écrivains du Maroc en 1970, et il est considéré comme l’un des poètes les plus importants de la poésie marocaine contemporaine. Ses œuvres majeures incluent « L’Amour, la Farce des Siècles » (1968), « Le Désir de Naviguer » (1973), « Épitaphe pour les Crucifiés » (1977), « La Maladie des Amants » (1987), « Frissons du Lieu » (1996), « Le Goût de ce Blanc » (2000). Sa dernière collection poétique, intitulée « Célébration de la Chanson Poétique » (2020), témoigne de son engagement artistique.

Il a également publié des écrits sur la poésie et la littérature, dont « Dans le rythme poétique : une étude de la prosodie » (2002). Mohamed Aniba Al Hamri reste une figure incontournable de la poésie moderne marocaine, et son œuvre continuera de marquer la scène littéraire marocaine et arabe pour les années à venir.

Poèmes extraits des œuvres poétiques publiées aux éditions Le Fennec:

Ombre

A peine te voit-elle

Tu la vois à peine,

Elle n’est là

Que grâce à tes pas,

Tu te plies

Elle se plie,

Tu t’inclines

Elle s’incline,

Tu te tournes

Pour la contempler

Elle décline,

Tu t’orientes vers le miroir

Pour la regarder

Elle s’abrite dans les reflets,

Quand ton corps

Est sous le soleil

Elle s’évanouit,

Désormais

Sans ombre

Tu es.

Ramier

Dites à l’éperdu

Qu’embrase le roucoulement

De la colombe

Les pleurs se savourent

Comme palpitent les douleurs,

Quand l’amour point

Tous les humbles aimants

Sculptent leur tourment

Sur une toile

Où les arcs sont le diadème

Des cœurs,

L’éploré déverse sa tristesse

Sur le fleuve

De ses entrailles elle s’épand

Comme une Senteur.

Ondoiement

Anxieuses sont les vagues

De ce midi,

Elles cherchent

Etrangement abri

Au sein du sable

Comme pour s’évanouir

Et s’incarnent

Au gré des eaux

Linceul de terre,

Elles désertent le bleuté

Pour élire la poussière

Les rochers rugueux

S’attendrissent pour les accueillir

Dans leurs saillies

Où elles se baignent

En quête de répit.