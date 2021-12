Le musicien et compositeur américain Michael Nesmith, membre du groupe de rock The Monkees qui avait concurrencé les Beatles dans les années 1960, est décédé vendredi à l’âge de 78 ans, a annoncé son entourage.

« C’est avec une grande tristesse que j’apprends le décès de Michael Nesmith. Nous avons pendant trente ans partagé de nombreux voyages et projets ensemble, qui ont culminé avec la tournée d’adieu des Monkees achevée voici seulement quelques semaines », écrit sur Twitter le manager des Monkees, Andrew Sandoval.

L’artiste est mort de causes naturelles à son domicile en Californie, selon des médias locaux citant sa famille.

Les Monkees incarnaient dans une émission télévisée, diffusée de 1966 à 1968, quatre hommes cherchant à devenir des rockeurs à Los Angeles. En pleine folie des Beatles, leur ressemblance avec le groupe britannique, coupes de cheveux comprises, était tout sauf fortuite.

Le quatuor était précurseur des boys bands, composés de jeunes gens qui ne jouaient pas de leurs propres instruments, même s’ils étaient réellement musiciens.

Aux Etats-Unis, ils avaient même dépassé les Beatles en termes de ventes durant un temps: leurs deux premiers disques « The Monkees » et « More of the Monkees » s’étaient classés coup sur coup en tête du palmarès des albums, restant numéro un durant 31 semaines d’affilée en 1966 et 1967.

Parmi leurs plus grands tubes figurent « Last Train to Clarksville », « Daydream Believer » et « I’m a Believer », écrite par Neil Diamond.

Après ses succès télévisés, le groupe avait poursuivi sa carrière en dehors du petit écran et créé sa propre musique, avec un renouveau dans les années 1980.

Michael Nesmith avait refusé de s’associer à ses anciens acolytes pour cette tournée de retour mais les avait retrouvés en 1996 pour un nouvel album, « Justus ».

« J’ai le coeur brisé », a réagi sur Twitter, Micky Dolenz, le seul survivant du groupe original.

Davy Jones, le principal chanteur du groupe, est mort en 2012 et le bassiste Peter Tork en 2019.