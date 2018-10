Décès de l'artiste peintre Abdelbasset Ben Dahman

L'artiste peintre Marocain Abdelbasset Ben Dahman est décédé, lundi matin à Tanger, à l'âge de 66 ans, a-t-on appris auprès de sa famille.

Né en 1949 à Tanger, Ben Dahman est un artiste figuratif. Il peint des motifs minutieusement dessinés et organise une mise en scène continue, un jeu spatial qui procède par "juxtapositions kaléidoscopiques", partagé entre présence et absence, effacement et surgissement de figures théâtralisées.

Émergent, puisés dans les média du rêve et de la réalité, des personnages qui affirment leur présence énigmatique pour disparaître dans les plis et "déplies" des voiles de la splendeur et de la retenue. Le jeu d’échelle et de superposition, le cadrage et le point de vue, les plans et la profondeur, les tracés et les repentirs donnent naissance à une rythmique fragmentaire qui, métonymique, recompose les corps symboliques.

Lire aussi: Décès de la soprano espagnole Montserrat Caballé, grande voix de l'opéra

Ben Dahman cultive l’inachevé et la passion des formes vivantes qui s’élaborent, il soigne le traitement méticuleux des visages au réalisme saisissant. Ces images se recomposent sans cesse par leur contour, leurs cernes, leur diaphane fluidité et elles se placent entre deux systèmes de représentation, dessin et couleur, linéaire et pictural.

Après des études à l'Ecole des arts appliqués de Casablanca, il a intégré le Centre pédagogique régional de Rabat, CPR, (section arts plastiques). Sa première exposition a eu lieu en 1972.

A partir de 1973, il va se consacrer à l'enseignement des arts plastiques dans sa ville natale, avant de poursuivre en 1983-1984 le cycle spécial de formation des professeurs d’arts plastiques. Il gère la Galerie Linéart, laquelle abrite aussi son atelier.

Les obsèques du défunt auront lieu lundi après-midi au cimetière de Sidi Amar à Tanger après la prière d'Al Asr.