L’année 2025 sera marquée par la célébration du 50e anniversaire de la Marche Verte à un moment où le diplomatie marocaine ne cesse d’enchaîner les victoires diplomatiques. Le Maroc s’apprête notamment à accueillir la Coupe d’Afrique des Nations. Yassine El Yattioui, secrétaire général et chercheur associé à NejMaroc, chargé d’enseignement à l’Université Lumière Lyon II, spécialisé sur les questions de diplomatie, d’intelligence économique et de géopolitique, nous décrypte les attentes et les défis de l’année 2025.

L’année 2025 s’annonce comme une étape historique et stratégique pour le Maroc, une année où se croiseront célébrations nationales, ambitions diplomatiques et rayonnement continental. Le 6 novembre 2025 marquera le cinquantième anniversaire de la Marche Verte, un événement fondateur qui symbolise l’unité du peuple marocain autour de la question du Sahara marocain. Cet anniversaire dépasse le simple cadre d’une commémoration : il s’agira d’un moment de communion nationale et d’une occasion majeure pour le Royaume d’affirmer, avec force et clarté, la souveraineté indiscutable du Maroc sur ses provinces du Sud.

Sur le plan diplomatique, le Maroc aborde cette année avec une ambition renouvelée : consolider les avancées obtenues et élargir le cercle des soutiens internationaux à la marocanité du Sahara. À ce titre, l’obtention d’une reconnaissance officielle par le Royaume-Uni constitue un objectif prioritaire pour la diplomatie marocaine. Une telle reconnaissance renforcerait considérablement la position marocaine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, où deux membres permanents, les États-Unis et la France, ont déjà pris des positions claires en faveur du plan d’autonomie marocain proposé en 2007. Avec un troisième membre du Conseil de sécurité en faveur de cette reconnaissance, le Maroc pourrait renforcer la dynamique internationale autour d’une résolution politique et durable du différend.

La stratégie marocaine repose sur une diplomatie proactive et équilibrée, articulée autour de plusieurs axes. D’une part, Rabat poursuit son ancrage en Afrique subsaharienne, consolidant ses partenariats économiques, culturels et stratégiques avec les pays africains. Cette approche s’inscrit dans la vision royale d’une coopération Sud-Sud efficace et mutuellement bénéfique. D’autre part, le Maroc continue d’approfondir ses relations avec des puissances économiques mondiales telles que la Chine, l’Inde et les pays du Golfe, qui reconnaissent de plus en plus le rôle central du Maroc dans la stabilité régionale et le développement du continent africain.

En parallèle, la question climatique et la sécurité énergétique restent des priorités pour le Royaume. Le Maroc, pionnier dans le domaine des énergies renouvelables avec des projets d’envergure tels que Noor Ouarzazate, entend renforcer son statut de leader régional en matière de développement durable. Cette transition énergétique, couplée à une gouvernance axée sur l’innovation et la modernisation, permet au Maroc de s’imposer comme un acteur clé dans les débats internationaux sur le climat et l’économie verte. En 2025, ces engagements devront être intensifiés pour atteindre l’objectif 2030 d’avoir une consommation verte à hauteur de 52%, notamment dans un contexte géopolitique où les enjeux énergétiques deviennent des leviers d’influence majeurs sur la scène mondiale.

L’année 2025 sera également marquée par un événement continental d’envergure : la Coupe d’Afrique des Nations, qui se tiendra au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Au-delà de sa dimension sportive, cet événement revêt une importance géopolitique et stratégique considérable. Le Maroc aura l’opportunité de démontrer son savoir-faire organisationnel, sa modernité infrastructurelle et son hospitalité légendaire. Accueillir la CAN, c’est offrir au monde une image d’un Maroc dynamique, stable et résolument tourné vers l’avenir. Cet événement sera aussi un levier de diplomatie douce, permettant au Maroc de renforcer ses liens avec les nations africaines et de consolider son influence sur le continent.

Sur le plan économique, la CAN devrait générer des retombées financières considérables, avec des milliers de visiteurs attendus et une couverture médiatique internationale. Cet événement agira également comme un catalyseur pour les investissements étrangers, notamment dans les secteurs du tourisme, des infrastructures et de la technologie. Le Maroc se positionne ainsi non seulement comme une destination touristique de premier plan, mais également comme une plateforme économique régionale et continentale incontournable.

L’année 2025 doit également être perçue comme une année charnière pour les politiques publiques marocaines. Le développement des provinces du Sud reste une priorité absolue, avec des projets phares tels que le port de Dakhla Atlantique, les zones industrielles spécialisées et les programmes sociaux visant à améliorer les conditions de vie des populations locales. Ces projets structurants, inscrits dans une vision de long terme, témoignent de l’engagement ferme du Maroc envers une croissance inclusive et durable dans ses provinces du Sud.

La reconnaissance de la marocanité du Sahara par un nombre croissant de pays africains, européens et latino-américains montre que la stratégie diplomatique marocaine porte ses fruits. Toutefois, le Maroc doit rester vigilant face aux campagnes de désinformation et aux pressions exercées par certains acteurs régionaux qui cherchent à entraver cette dynamique positive. L’utilisation des forums internationaux, des alliances stratégiques et des plateformes médiatiques reste un outil essentiel pour contrecarrer ces tentatives et maintenir la dynamique en faveur de la position marocaine.

Ainsi, 2025 sera une année de convergence entre des enjeux historiques, diplomatiques, économiques et sportifs. La célébration du cinquantième anniversaire de la Marche Verte rappellera au monde entier la détermination du Maroc à défendre son intégrité territoriale. Les avancées diplomatiques, notamment avec une possible reconnaissance par le Royaume-Uni de la marocanité du Sahara, viendront renforcer la position stratégique du Maroc au niveau international. Enfin, la Coupe d’Afrique des Nations offrira une plateforme unique pour consolider l’image d’un Maroc moderne, influent et ancré dans une dynamique de développement durable. À travers ces différents événements, le Maroc ne se contentera pas de célébrer son passé glorieux, mais se projettera avec ambition et confiance vers un avenir prometteur, en assumant pleinement son rôle de leader régional et continental.