Ce n’était pas la seule différence. Quand on lui re-posait une question agaçante, Jean-Marie la Haine comme l’appelait le regretté Bernard Morot rougissait, éructait et postillonnait sur le pov’ journaliste en face.

Marine, elle, se raidissait, serrait les lèvres et dardait son regard ; mais son phrasé graveleux jamais ne dérapait. Puis elle déployait à nouveau son sourire un peu faux derche, avec les dents du bas alignés sur celles du haut. Pour mieux te croquer mon enfant.

L’autre contraste, c’est que son père recevait en son château de Montretout, dans une sorte de capharnaüm poussiéreux, remplies de statuettes de Jeanne d’Arc et de portraits grossiers offerts par ses admirateurs, toujours suspendus un peu de traviole.

Sa fille en revanche nous accueillait dans son siège social à Nanterre sous un joli tableau conceptuel dont elle tenait à préciser qu’il avait été offert par une amie israélienne. Autour, s’affairaient dans une ambiance start-upienne plein de clones de Jordan Bardella, cools, casual et bien coiffés.

Le coeur à gauche, la tête à droite

Bref, nous n’étions plus dans le même siècle. Mais derrière la mise à jour du design, tournait le même logiciel. Et en 2022, il n’y a toujours qu’un seul programme, c’est celui de Jean-Marine Le Pen : un programme ardemment nationaliste, farouchement anti européen, perfidement autoritaire, sournoisement poutinien, férocement anti énergies renouvelables… et foncièrement raciste, bien que la fille n’émette pas distinctement pas les relents ignobles du père.

Même l’appel du pied à gauche est un remake. Entre les deux tours il y a 20 ans, Le Pen père nous disait déjà qu’il avait le cœur à gauche et la tête à droite. On a toujours été national et social dans la famille.

Mais la grosse nuance, c’est que les clins d’œil à gauche étaient inopérants chez Jean-Marie et pas seulement pour des raisons physiologiques.

En 2002, personne n’y croyait.

En 2022, c’est qui la candidate du pouvoir d’achat ?

Certes, depuis quelques jours, Le procès en incompétences instruit par ses détracteurs macronistes grignote une crédibilité fragile. Et le dévoilement progressif de la substance illibérale du programme de Marine Le Pen dilue le contenu social de la candidate. Mais ça fait quand même dix ans qu’elle racole l’électorat populaire. Et pas de bol, les pauvres sont les plus nombreux.

Les arguments ne manquent pourtant pas pour disqualifier la candidate du RN aux yeux de n’importe quel quidam un peu rationnel et/ou doté d’une once d’humanité. Sauf que ça n’empêche pas deux tiers des mélenchonistes officiels qui se sont prononcés ce week-end de choisir le bulletin ou l’abstention.

Comme disait Mélenchon en 2002…

Le danger de voir l’héritière d’un parti fondé il y 50 ans tout juste par le paternel et un ancien Waffen SS s’installer à l’Elysée est devenu plausible et tangible. Et pourtant, ça leur en touche une sans faire bouger l’autre, comme disait un mec de droite pour lequel Mélenchon avait appelé à voter en 2002.

Comment en est arrivé là ?

Parce que Le Pen ne fait plus peur.

Et parce que Macron écoeure.

Tout devrait inciter n’importe quelle personne de gauche un peu sensée à voter pour un centriste, même de droite, afin d’éviter la prise de pouvoir par l’extrême droite : « Il ne faut pas hésiter, mettez des gants si vous voulez, des pinces, tout ce que vous voulez mais votez, abaisser le plus bas possible Le Pen », comme disait Mélenchon en 2002.

Mais ça veut pas. La détestation de Macron est plus forte que la crainte de Le Pen.

Ni-ni nihiliste

MLP a vraiment réussi son coup. La mauvaise élève, un peu grande gueule mais si sympa, est plus populaire que le premier de la classe arrogant du premier rang. Dimanche soir dans Sept à Huit sur TF1 le 17 avril 2022, le contraste était flagrant. Il se dégageait, du témoignage de Marine, un véritable don d’empathie et, lorsqu’elle évoquait les relations avec son père, le pouvoir d’identification fonctionnait à plein tube.

A contrario, celui qui n’aime pas qu’on l’appelle Manu, déroulait avec brio ses éléments de langages logiques et rigoureux sans presque jamais sombrer dans l’émotion. Sauf deux secondes pour évoquer sa grand-mère, une séquence qui, à force de répétition, est de moins en moins opérante.

Lors du débat d’entre deux tours, Macron maîtrisait ses dossiers, tandis que l’incompétence et les limites de Le Pen s’exposaient sous les projos. Mais c’est pourtant bien elle qui parlait des “vrais gens” et connaissait le prix du fioul domestique tandis la vitruosité technique du président était brouillée par sa suffisance ostentatoire et son étrange maintien avachi.

Voilà le danger. L’émotion est plus forte que la raison. Et le versant empathique de Marine Le Pen a fini par anesthésier les neurones des insoumis. Leur rebellitude se focalise tellement sur Macron qu’ils en oublient le véritable péril.