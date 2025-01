La démission de Justin Trudeau, annoncée le 6 janvier 2025, marque un tournant majeur pour le Canada, tant sur le plan politique qu’économique et social. Quel impact risque-t-elle d’avoir sur la politique migratoire du Canada ? Et qu’en est-il de la communauté marocaine déjà installée dans le pays ? Éclairage de Yassine El Yattioui, secrétaire général et chercheur associé à NejMaroc, chargé d’enseignement à l’Université Lumière Lyon II, spécialisé sur les questions de diplomatie, d’intelligence économique et de géopolitique.

Après près de dix ans au pouvoir, Trudeau quitte la scène politique dans un climat de tensions internes au sein du Parti libéral et face à une opposition conservatrice en pleine ascension. Cette décision, justifiée par une « paralysie » parlementaire et des divisions croissantes au sein de sa formation politique, survient à un moment critique pour le pays, qui fait face à une crise économique persistante, une inflation élevée et une menace imminente de guerre commerciale avec les États-Unis sous la nouvelle administration Trump arrivant au pouvoir le 20 janvier prochain. Ce contexte instable pose des défis considérables, non seulement pour la gouvernance du Canada, mais également pour ses politiques migratoires, qui ont longtemps été une pierre angulaire de sa stratégie économique et sociale.

Depuis plusieurs décennies, le Canada est perçu comme un eldorado pour les immigrants, notamment pour une immigration qualifiée, attirée par un marché du travail dynamique, des politiques sociales inclusives et un environnement multiculturel. Ce modèle a largement contribué à la prospérité économique et à la stabilité sociale du pays.

Toutefois, avec l’annonce de tarifs douaniers de 25 % sur les importations canadiennes par l’administration Trump, l’économie canadienne risque de subir un choc majeur. Une telle guerre commerciale aurait des répercussions directes sur l’emploi, la compétitivité des entreprises et le pouvoir d’achat des ménages. Dans un tel contexte, les politiques migratoires risquent d’être réévaluées à la baisse, notamment en ce qui concerne les quotas annuels d’immigrants économiques et les programmes d’accueil des travailleurs qualifiés.

Pour la diaspora marocaine au Canada, cette conjoncture soulève des préoccupations particulières. Les Marocains représentent une part importante de la communauté immigrée canadienne, avec une présence notable dans des secteurs clés tels que les services, les technologies de l’information, l’ingénierie et la santé. Nombre d’entre eux sont des diplômés de l’enseignement supérieur, attirés par les programmes d’immigration sélective qui favorisent les candidats possédant des compétences recherchées sur le marché du travail canadien. Toutefois, avec l’instabilité économique et les incertitudes liées à la politique commerciale, les opportunités professionnelles pourraient se raréfier, poussant les autorités canadiennes à restreindre l’accès aux nouveaux arrivants, même qualifiés.

En parallèle, le discours politique pourrait évoluer. Alors que le multiculturalisme a été longtemps défendu par Justin Trudeau et son gouvernement, les tensions économiques pourraient favoriser une montée des discours populistes et protectionnistes, en particulier du côté du Parti conservateur, actuellement favori pour les élections législatives prévues en octobre 2025. Une telle évolution risque de rendre l’intégration plus difficile pour les nouveaux immigrants et de fragiliser les acquis des diasporas déjà établies, y compris la communauté marocaine. Le risque d’une instrumentalisation politique de l’immigration, présent dans d’autres démocraties occidentales, pourrait également se matérialiser au Canada, malgré son historique d’ouverture.

La diaspora marocaine, reconnue pour sa contribution significative à la société canadienne, se retrouve ainsi face à un double défi. D’une part, elle doit s’adapter à un marché du travail potentiellement plus restreint et moins accueillant pour les travailleurs étrangers. D’autre part, elle risque de faire face à une perception publique plus sceptique vis-à-vis de l’immigration, ce qui pourrait affecter son intégration sociale et professionnelle. Les étudiants marocains, qui constituent une part croissante des nouveaux arrivants au Canada, pourraient également être touchés par des restrictions accrues sur les visas d’études et les programmes de transition vers la résidence permanente.

Par ailleurs, les transferts financiers des membres de la diaspora marocaine vers leur pays d’origine, qui constituent une source importante de devises pour l’économie marocaine, pourraient également être affectés. Si l’emploi et les salaires des membres de cette diaspora subissent une pression à la baisse, cela pourrait réduire leur capacité à soutenir financièrement leurs familles restées au Maroc. Une telle situation aurait non seulement des répercussions économiques, mais également sociales, en amplifiant les disparités entre les régions marocaines les plus dépendantes des transferts de fonds.

Enfin, la question de la mobilité internationale devient également cruciale. Les Marocains qui envisagent le Canada comme destination pour une immigration professionnelle ou académique pourraient être dissuadés par un contexte économique moins prometteur et des politiques migratoires potentiellement plus restrictives. Cela pourrait entraîner un redéploiement des flux migratoires vers d’autres destinations, notamment les pays européens, où les conditions économiques et sociales sont parfois perçues comme plus stables.

La fin de l’ère Trudeau, marquée par une vision progressiste et inclusive de l’immigration, ouvre ainsi une période d’incertitude pour les diasporas, en particulier la communauté marocaine. La capacité du prochain leader canadien à naviguer dans cette tempête économique et politique sera déterminante pour l’avenir des politiques migratoires du pays et pour le maintien de son attractivité auprès des talents étrangers. L’enjeu dépasse largement le cadre national, car une restriction accrue de l’immigration canadienne aurait des répercussions mondiales, affectant les trajectoires de milliers de travailleurs qualifiés, d’étudiants et de familles à la recherche d’un avenir meilleur.