Les artistes marocains se sont une nouvelle fois illustrés en participant aux chansons de la Coupe du monde de football 2022, contribuant ainsi au renforcement de la présence marocaine dans de telles manifestations internationales.

Que ce soit par les chansons officielles du mondial ou par d’autres composées à cette occasion, le Maroc se distingue cette année par la participation de ses stars au niveau de la production musicale, de l’interprétation des chansons ainsi que par l’animation de soirées artistiques en marge de cet événement.

Dans ce contexte, Nadir Khayat (alias RedOne), directeur exécutif actuel du divertissement de la Fédération Internationale de Football (FIFA), a contribué au lancement de la musique officielle du Mondial, composée de plusieurs chansons, contrairement aux autres éditions, où une seule chanson était dédiée au mondial.

Parmi ces chansons, figure le single « Arhbo », produit par l’auteur-compositeur international marocain, RedOne et interprété par la star portoricaine Ozuna et le rappeur congolais, Gims.

Dans une déclaration rapportée par la FIFA suite à la parution de ce titre, RedOne s’est dit honoré de contribuer à la Coupe du Monde au Qatar. “Nous devons montrer à quel point le football et la musique sont indissociables et combien l’événement est un hymne à la fête et au bonheur d’être ensemble”, a-t-il ajouté. Quant à la chanson Light The Sky, RedOne a expliqué que ce single est une invitation à “célébrer ensemble l’esprit rassembleur du football”.

“Light the sky” a été interprétée par la star maroco-canadienne Nora Fatehi et la chanteuse marocaine Manal Benchlikha, en plus de l’étoile émiratie Balqees et de l’Irakienne Rahma Riyad.

Selon un communiqué de la FIFA, Mme Fethi a indiqué qu’elle a constaté de ses propres yeux que “partout dans le monde, le langage du football n’est pas différent du langage de la musique, puisque tous les deux ont un public passionné”. La chanteuse s’est aussi réjouie de sa collaboration avec des femmes ambitieuses et passionnées pour interpréter la quatrième chanson du mondial, qui “célèbre nos origines et notre enthousiasme au lancement de cette coupe du monde”, a-t-elle poursuivi.

De son côté, la chanteuse Manal Benchlikha a affirmé que la chanson “Light the sky” “porte un message inspirant magnifiant l’espoir, le travail collectif, la force des femmes, ainsi que leur créativité et leur détermination”, indique le même communiqué. Cette chanson célèbre “la première édition de la coupe du monde dans notre région et nous partagerons ses valeurs inspirantes avec le monde entier à travers ce magnifique événement sportif organisé au Qatar”.

En plus des chansons officielles du Mondial, la présence marocaine se décline aussi à travers les chansons que les artistes ont l’habitude de composer à l’occasion de tels événements, pour soutenir leurs équipes ou pour promouvoir les valeurs de communication et d’échange culturel qui renaissent grâce à l’afflux de supporters du monde entier au Qatar.

La participation de l’artiste marocain Hatim Ammor aux côtés du Qatari Issa Al Kabissi, des deux saoudiens Abdelaziz Alioui et Dalia Moubarak ainsi que du Tunisien Nordo, dans la chanson “Ardh Al Mondial”, constitue le parfait exemple qui illustre cet esprit d’échange que la société Qatar Media Corporation a essayé de transmettre par ce message de bienvenue arabe destiné à tous les supporters du monde se rendant au Qatar.

Pour sa part, l’artiste marocain Zouhair Bahaoui a participé à un clip vidéo portant le titre de “Arab”, où il a choisi de filmer sa séquence au Sahara marocain, vêtu d’une tenue traditionnelle sahraoui, en compagnie de l’artiste libanais Fadel Chakir, les Koweitis Nawal et Hamoud Al Akhadr, ainsi que l’égyptien Ahmed Chabih. La chanson écrite par le poète Abdellah Tamimi célèbre la civilisation arabe et l’organisation de l’événement dans un pays arabe pour la première fois dans l’histoire du mondial.

Outre sa participation à cette chanson, Bahaoui donnera un concert en marge du mondial aux côtés d’autres artistes arabes et internationaux, dans le cadre de la série de concerts “ARAVIA”.