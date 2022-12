Pour son premier roman « Une reine », Judith Elmaleh nous replonge dans le Casablanca des années 30 pour rendre hommage à Mimi, sa grand-mère, qui a passé la majeure partie de sa vie dans la métropole. Rencontre.

« C’est très symbolique pour moi, parce que je suis une fille de Casa et venir raconter aux journalistes un livre sur ma grand-mère et mettre en lumière sa vie, ça m’émeut beaucoup. Je suis très heureuse », a confié d’emblée Judith Elmaleh, metteure en scène, scénariste, réalisatrice et désormais écrivaine, venue présenter le 12 décembre dernier « Une reine » à la librairie Livre-moi, à Casablanca.

C’est d’ailleurs à quelques dizaines mètres de là, en plein quartier Bordeaux, l’ancien quartier juif de Casablanca, que Mimi, sa grand-mère et sa « reine » habitait.

Dans ce livre paru en France en septembre dernier (2022, éditions Robert Laffont), la soeur ainée de Gad raconte « Deux générations. Deux histoires. Deux femmes en quête d’elles-mêmes », lit-on dans la présentation.

« C’est un retour aux sources d’une jeune femme qui a vécu au Maroc jusqu’à ses 17 ans et qui est partie, comme beaucoup de jeunes Marocains après le bac. Elle a été déracinée pour partir en France et a eu une vie sentimentale un peu compliquée », explique l’auteure.

Anna « a eu deux enfants de deux pères différents. Au bout de son deuxième divorce, elle fait le point. Elle est un peu perdue et va acheter une cuisine chez un cuisiniste, comme il y en a au Maroc, et tout à coup, elle a un flash et se rappelle comment sa grand-mère faisait la cuisine au Maroc, sans personne », poursuit Judith Elmaleh.

Pour retrouver ses repères et ses racines, Anna revient alors chez sa grand-mère, chez elle à Casablanca « où rien n’a bougé ».

« Je me cachais un peu »

Pour écrire son roman, Judith a fait beaucoup de recherches. Avant de se marier à 14 ans, sa grand-mère vivait dans une misère très dure dans le mellah de Casablanca. Mais « la vie était très joyeuse, rythmée par les fêtes et les traditions », explique-t-elle. Après son mariage avec son grand-père, originaire d’un village qui s’appelle Tachemchit, dans le Haut Atlas, elle est « arrachée à son mellah pour aller vivre dans la médina ». « Un monde tout nouveau pour elle ».

Née à Casablanca en 1969, Judith Elmaleh a fait des études de journalisme avant de se lancer dans la mise en scène. Avec son frère Gad, elle co-écrit et met en scène plusieurs de ses one-man shows dont « Papa est en haut », « Sans tambour » ou encore « American dream ». Elle a aussi travaillé avec Ary Abittan pour son spectacle « À la folie », Elie Semoun pour « A partager » et Kev Adams pour « Tout est possible ».

Judith Elmaleh a également travaillé dans la télévision, notamment pour la série « Les invisibles » et les émissions « Stars sous hypnose » et « Vendredi tout est permis ». Avec ses parents, elle joue aussi dans la comédie très familiale « Reste un peu », réalisée par Gad Elmaleh, sortie en salles en novembre dernier.

« Depuis toujours j’écris, mais c’était comme si je tournais un peu autour du pot du livre. J’ai commencé avec mon frère Gad pour écrire ses spectacles. Puis après, j’ai écrit d’autres spectacles, mais toujours accompagnée d’un autre auteur », nous confie Judith Elmaleh.

Et de reconnaitre: « Je me cachais un peu derrière les humoristes ou les pièces de théâtre et puis à un moment, ça s’est imposé à moi, il fallait que je sorte un peu du bois et parler de choses que je vais profondément en moi et le livre était le meilleur moyen pour moi d’exprimer cette histoire et d’exprimer aussi mon écriture personnelle, pas seulement une co-écriture avec quelqu’un ».

Est-ce que Judith Elmaleh a trouvé une nouvelle voie dans l’écriture? « Oui, j’espère », répond-t-elle. « Il y a un truc très pratique dans le livre, c’est que personne ne nous donne de contraintes. Il n’y a pas de: ça coûte trop cher. Si vous voulez parler d’un porte-avions, vous en parlez. Il n’y a pas les contraintes qu’on peut avoir dans un spectacle, dans un film ou une émission. Donc, c’est très agréable. C’est un peu déroutant parfois, mais c’est vrai que c’est une forme d’écriture qui me convient beaucoup »

La soeur ainée de Gad Elmaleh a toujours été une grande lectrice. Quand j’habitais au Maroc, je lisais tout le temps, tout ce qui me passait par la main. On avait une bibliothèque à l’école, je lisais et relisais. Heureusement, on n’avait pas encore les réseaux sociaux, donc tout mon temps était occupé par la lecture, beaucoup de romans d’auteurs assez intimistes, et même des choses qui trainait dans les maisons. Je prenais tout ce que je pouvais », nous confie-t-elle encore.