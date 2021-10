La scène culturelle casablancaise s’apprête à vibrer aux rythmes de la nouvelle édition du festival « WeCasablanca ». Programmés du 21 au 24 octobre au parc du Vélodrome de Casablanca, les concerts seront transmis également sur les réseaux sociaux.

« Du 21 au 24 octobre, la scène du parc de Vélodrome verra en effet défiler de très grandes voix marocaines, des noms illustres et de sublissimes découvertes. Quatre jours qui balanceront entre musiques nationales incontournables et fusions modernes, à l’image de la diversité, de la créativité et de l’ouverture sur le monde inscrites dans l’ADN de Casablanca », indique un communiqué de « Casablanca Events et Animation ».

C’est une programmation très riche et diversifiée mais aussi particulièrement cohérente que déploie « Casablanca Events et Animations » du jeudi 21 au dimanche 24 octobre, date qui coïncide avec le 5ème anniversaire du lancement de la marque territoriale « WeCasablanca » qui a eu lieu le 24 octobre 2016.

Le festival sera un flamboyant dialogue entre les multiples couleurs qui composent la large gamme des musiques nationales. De quoi réunir tous les Casablancais, toutes générations confondues à Casablanca mais aussi à travers le monde puisque les concerts seront retransmis via les réseaux sociaux.

La rentrée culturelle de la ville Blanche sera haute en couleurs à l’occasion du « WeCasablanca Festival » 2021. En voici le contenu, soirée par soirée, offert en life par des artistes d’exception, accompagnés d’une dizaine de musiciens: Jeudi 21 octobre 2021: Escale dans l’univers musical Andalou et Malhoune

Pour cette soirée d’ouverture, les sublimes voix de Sanaa Marahati, Marouane hajji et Abderrahim Souiri emporteront les festivaliers dans un voyage à travers les plus beaux poèmes de la musique andalouse et du malhoune, ces deux patrimoines culturels nationaux incontournables.

Vendredi 22 octobre 2021: la musique marocaine moderne à l’honneur

Réunis au sein d’une résidence d’artistes, trois talents d’exception, Fatim Zahra Laaroussi, Lamiaa Zaidi et Mohcine Salahedine, vont peaufiner un spectacle inédit qui revisite de grands classiques de la chanson marocaine moderne, en empruntant les plus fameux succès d’artistes qui sont dans les mémoires de tous les Casablancais tels que Ghita Benabdeslam, Mahmoud El Idrissi ou encore Mohamed EL Hayani.

Samedi 23 octobre 2021: Célébration de l’Aïta

Un groupe de Musiciens issus de différents horizons, Rock musique classique ou Chaabi, accompagnera Souad Hassan et Khalid Bouazaoui pour la « Aita Project », sous la direction artistique de Abdellah Cherradi et Youssef Grirane, le temps d’une soirée pour explorer le patrimoine Chaabi avec talent et créativité. Le concert de clôture sera animé par Nacim Haddad.

Dimanche 24 octobre: Révélation des plus belles voix de demain

C’est un plateau exceptionnel qui vous attend le 24 octobre, celui de la finale de la 3ème édition de Stud Live. Souhaitant mettre en avant le talent de la jeunesse marocaine, « WeCasablanca Festival » a décidé de clôturer son édition 2021 de la plus belle des manières: en réunissant sur scène les finalistes de Stud Live, cette plateforme digitale artistique qui a réuni, lors de cette édition, plus de 900 candidats de 10 villes du Maroc.

Grâce à ce concours, les meilleurs talents bénéficient d’un encadrement et d’un enregistrement audio-vidéo professionnel, une aide précieuse pour se présenter aux médias.

Et « WeCasablanca Festival » c’est aussi la Caravane WeCasablanca. Durant 3 jours, cette caravane s’invite dans plusieurs écoles publiques et des associations qui s’occupent des enfants en difficultés sociales.