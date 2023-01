News Com Africa Holding a organisé, vendredi 27 janvier 2023, au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain à Rabat, la 4e édition du Cycle de Conférences «Morocco 21» dédiée au secteur culturel avec l’intervention de Justine Simons, adjointe au maire de Londres chargée des Industries Culturelles et Créatives. News Com Africa Holding,

News Com Africa Holding a organisé, vendredi 27 janvier 2023, au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain à Rabat, la 4e édition du Cycle de Conférences «Morocco 21» dédiée au secteur culturel avec l’intervention de Justine Simons, adjointe au maire de Londres chargée des Industries Culturelles et Créatives. News Com Africa Holding,

La conférence a été inaugurée par Mehdi Qotbi, président de la Fondation Nationale des Musées en présence d’Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, de Leila Bilrha, adjointe au maire de Rabat ainsi que Simon Martin, ambassadeur du Royaume-Uni au Maroc.

«Les industries créatives sont le fondement de la culture, qui sert de pont entre les peuples du monde entier », a affirmé Mehdi Qotbi. Mettant en relief les efforts de la Fondation Nationale des Musées pour la préservation de la culture marocaine, le Président a annoncé qu’un musée sera prochainement ouvert à Marrakech, ainsi que dans d’autres villes marocaines.

Pour sa part, Abdellatif Miraoui a mis en exergue la politique culturelle de son département en considérant la culture comme un élément essentiel dans le programme universitaire des jeunes Marocains. Il a souligné que lors de la prochaine rentrée universitaire, des filières spécialisées dans, notamment, la culture, les arts et le patrimoine seront créés.

Cette 4e conférence «Morocco 21» a réuni d’éminents experts du secteur culturel. Ainsi, des artistes, des décideurs économiques et politiques qui ont suivi la riche intervention de Justine Simons qui a exposé les stratégies développées par la capitale londonienne en la matière: « avant la pandémie, les industries culturelles généraient 71 milliards de dollars pour l’économie londonienne chaque année».

Les industries créatives sont une véritable mine d’or de productivité et emploient une personne sur six, soit 20% de plus que les métiers classiques. Transversal, le secteur culturel est également un véritable levier pour le secteur touristique puisque quatre personnes sur cinq déclarent que la créativité et la culture sont les raisons pour lesquelles ils décident de visiter ou de vivre dans la capitale britannique.

Londres, capitale économique

À Londres, les industries culturelles et créatives sont portées par de nombreuses initiatives telles que la London Fashion Week, London Design Festival, London Games Festival, “LET’S DO LONDON”, le programme “London Borough of Culture Award”, ou encore les Jeux Olympiques de 2012. À ce sujet, Justine Simons a souligné le rôle primordial des jeux olympiques dans le rayonnement culturel britannique.

La construction de «East Bank», le plus grand quartier culturel et éducatif de Londres depuis 150 ans est un exemple frappant de l’engagement londonien dans la mise en valeur de l’héritage olympique. Cette démarche ambitieuse a changé l’énergie de la ville en plaçant cette culture mondiale au cœur des communautés défavorisées du Royaume-Uni. Ces initiatives ne sauraient se concrétiser sans un soutien des politiques publiques et du gouvernement.

À ce sujet, Justine Simons a affirmé que le gouvernement britannique accorde des allégements fiscaux à l’industrie créative pour encourager les investissements étrangers. Enfin, en sa qualité de présidente du World Cities Culture Forum, réseau regroupant une quarantaine de villes mondiales, Justine Simons a manifesté sa volonté de voir la ville de Rabat intégrée dans ce vaste réseau comprenant des villes comme Paris, Tokyo, Buenos Aires, Los Angeles, Dubaï ou encore Montréal. Le Maroc deviendrait ainsi le premier pays de la région MENA représenté dans ce consortium.