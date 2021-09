Le film « Jrada Malha » de Driss Roukh a été projeté, mercredi, dans le cadre de la compétition officielle du Festival d’Alexandrie, Egypte.

La présence du film de Driss Roukh à cet événement n’est que la continuité d’autres participations distinguées, notamment à Toronto (Canada) où il a décroché sa première récompense, à Montréal (Canada) et à Durban en Afrique du Sud.

« Jrada Malha » raconte, 125 minutes durant, l’histoire de Raniya, une jeune trentenaire, qui vit avec la certitude que son mari la trompe. Chaque soir quand Omar rentre, c’est le même scénario: une bagarre. La jalousie et la peur de Raniya la rendent pratiquement instable. Les scènes du film ont été tournées entre Meknès, Ifrane et Azrou. Écrit par le réalisateur lui-même en collaboration avec Adnane Mouhejja, l’opus a réuni une panoplie d’éminents acteurs, notamment Abderrahim Meniari, Fatima Zahra Bennacer et Mouna Rmiki.