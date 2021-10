Dans le film, le célèbre espion britannique inventé par l’écrivain Ian Fleming sort de sa retraite pour affronter ses meilleurs ennemis: Blofeld, l’organisation SPECTRE et surtout le redoutable Safin (Rami Malek).

« Venom: Let There Be Carnage », produit par Sony, arrive en deuxième position en empochant 31,8 millions de dollars pour sa deuxième semaine d’exploitation, soit 141 millions en deux semaines.

Le film raconte comment un journaliste d’investigation, interprété par le Britannique Tom Hardy, tente d’arrêter un tueur en série (Woody Harrelson) qui s’est évadé de prison après avoir fusionné avec un autre parasite extraterrestre.

« La Famille Addams 2: une virée d’enfer », les aventures de la famille terrifiante et déjantée, s’installe sur la troisième marche du podium avec 10,1 millions.

En quatrième position arrive « Shang-Chi et la légende des dix anneaux », le premier des studios Marvel à avoir un metteur en scène asiatique (Destin Daniel Cretton) et un casting également dominé par des vedettes asiatiques, qui amasse 4,3 millions.

Puis « Many Saints Of Newark – Une histoire des Soprano », qui retrace les années de jeunesse du célèbre mafieux Tony Soprano, de la cultissime série télévisée éponyme, se place en cinquième position, ne récoltant que 1,4 million en deuxième semaine.

La comédie d’action « Free Guy » garde la sixième place du classement pour sa neuvième semaine sur les écrans, avec 1,2 million de dollars pour un total de près de 120 millions depuis sa sortie.