« La sultane inoubliable », biopic sur la sociologue et écrivaine marocaine Fatema Mernissi, réalisé par Mohamed Abderrahman Tazi, sort en salle au Maroc ce mercredi 28 septembre.

Le film retrace la vie de Fatema Mernissi, grande figure du féminisme au Maroc. Sociologue et écrivaine, sa pensée rayonne à travers le monde. Le long-métrage s’inspire notamment de son roman «Rêves de femmes» qui retrace avec humour et perspicacité son enfance dans la grande maison familiale de la médina de Fès.

Côté casting, l’actrice Meryem Zaimi incarne avec une grande ressemblance Fatema Mernissi, décédée en 2015. Un travail précis et minutieux de maquillage et costumes a été élaboré pour coller au mieux au personnage. Le réalisateur, Mohamed Abderrahman Tazi, par ailleurs cousin de Mernissi, joue également son propre rôle. Pour son personnage jeune, l’interprétation est confiée à Brice Bexter El Glaoui. On retrouve également les acteurs Rachid El Ouali, Malika Omari et Nisrine Erradi.