Après son retour d’Algérie, le Président Macron a été interrogé, lors d’un festival électro en France, par un Marocain du Monde sur sa visite en Algérie et sur sa nouvelle vision quant au Sahara Marocain.

Le président français lui a répondu alors, qu’il se rendra probablement au Maroc en octobre prochain…

Ah bon! Quelle bonne nouvelle!!!

Youpi!!! Macron est de retour au Maroc…

Oh que non… oh que non…

Ce n’est certainement pas aujourd’hui la réaction d’un citoyen marocain…

Le Maroc est déçu, la nation est outrée, les marocains sont dégoûtés…

Très cher Emmanuel Macron,

En tant que citoyen marocain, je voudrais vous faire part de mes propres convictions, eu égard aux relations que nous avons toujours entretenues avec la France, mais également aux liens d’amitié qui nous unissent avec bon nombre de citoyens français tant au Maroc qu’en France ou partout dans le monde.

Très cher Président,

Le Royaume du Maroc que vous ne cessez foncièrement de considérer comme un protectorat Français et comme un pays toujours sous tutelle politique et économique de la France, a bigrement changé. C’est un Royaume qui a su se remettre sur pied après moult atteintes françaises à ses libertés publiques et économiques.

Puis-je vous rappeler, très cher président, que le Maroc a été abusivement exploité par votre pays de 1912 à 1956, soit plus de 44 ans de pillage démesuré de ses richesses naturelles et d’exploitation inhumaine de ses populations pour la défense des intérêts français et la construction de sa puissance dans le monde ? Et cela sans compter le nombre d’actes criminels à l’encontre de citoyens marocains qui osaient s’opposer à votre volonté ou à revendiquer la liberté de leur pays… Même notre plus haut symbole national n’a point échappé à la bestialité de vos militaires, puisque vos aïeuls ont décidé d’exiler notre famille Royale au bout de l’Afrique : à Madagascar. Après notre indépendance, vos gouvernements successifs ont sciemment choisi de cultiver et alimenter une animosité entre le Maroc et l’Algérie dans le seul but de continuer à les user et les exploiter mutuellement sans le moindre état d’âme. Et jusqu’à aujourd’hui, la France continue de dissimuler volontairement la vérité au monde entier sur des territoires à l’Est du Maroc qui lui ont été extirpés par votre pays dans le but de les annexer au territoire « outre mer » algérien.

Bien pire encore, car depuis 1963, la France n’a cessé de jouer à l’arbitre combinard qui gère le combat en ménageant ses propres intérêts. Car l’objectif étant de toujours préserver un nul entre les deux protagonistes. Des agissements qui sont devenus au fil du temps, une culture de votre propre diplomatie.

Mr Le Président,

Nous avons presque tous appris sur les bancs d’écoles marocaines, la langue française mais aussi les principes fondamentaux de la révolution française. Ceux qui ont, soit disant, permis au peuple français de se libérer du despotisme politique du 18ème siècle, mais qui lui ont appris, malheureusement aussi, à sceller la liberté d’autres pays moins puissants, en imposant à leurs peuples, des gouvernements complètement tyranniques, à la solde des révolutionnaires français dans le but d’assouvir leurs seuls intérêts. Et ce n’est malheureusement que grâce à ces profits outrageusement prélevés aux pays africains, sous votre unique domination, que vos citoyens ont pu jouir du confort de vie que convoitent aujourd’hui les immigrants africains au risque de leurs propres vies.

Mr le Président,

Comme nous apprend le conférencier américain Zig Ziglar : « Yesterday ended last night. And today is a brand-new day ». Autrement dit, le monde a changé et évolué. Et nous aussi…

Le Maroc d’aujourd’hui n’est plus celui d’hier comme l’a si bien dit notre souverain. Et rien ne pourrait plus être comme avant, pas même notre confiance en vous, en laquelle nous avons investi et cru des années durant…

À partir de ce jour, le Maroc ne peut plus accepter un langage politique ou diplomatique ésotérique et encore moins trompeur ou fallacieux. Car il s’agit pour vous de reconstruire une relation que vous avez sciemment altéré. Il convient donc pour vous, de prendre des engagements parfaitement clairs et fiables. Et pour ce faire nous ne vous demandons point de passer par multiples chemins ni de sacrifier votre honneur. Nous exigeons uniquement notre droit. Une justice que nous voudrions vous voir rendre à l’histoire.

Celle que chacun des 40 millions de marocains dans le monde attendent avec impatience depuis 1963 et que vous classez délibérément dans vos archives militaires sans droit de regard.

Mr le Président,

Nous croyons fermement que le temps est venu pour vous, de prouver au monde entier que le Sahara est bien marocain et que la zone de Bechar-Tindouf est authentiquement marocaine.

Nous sommes également convaincus que le temps est venu de laisser le Maroc voler de ses propres ailes sans interférer dans ses affaires intérieures ni pour cause de libertés publiques ou privées ni pour cause de démocratie politique ou économique. Le Royaume du Maroc a choisi de se développer suivant son propre mode de gouvernance. Il n’a besoin ni de conseils français ni de rapports internationaux. Et alors même qu’il en aura besoin, ce sera à lui d’en faire sa propre demande. Vos organisations et associations d’évaluation et de notations suspectes et téléguidées des politiques intérieures de nos pays devraient plutôt s’occuper des vôtres et leur trouver des moyens sûrs et objectifs afin de vous permettre d’évoluer sans nuire au reste du monde.

Mr le Président,

Le Maroc peut se sentir prêt à faire table rase du passé, mais à condition qu’il soit traité d’égal à égal avec toute la crédibilité qui sied. Et ce n’est qu’à ce seul et unique prix que nous pourrions concevoir un avenir collectif en Afrique. Ce continent qui a tant souffert de vos abus et outrances, a le droit aujourd’hui de se développer et de s’épanouir à l’image de vos peuples qui ont malheureusement construit leur confort, sur la misère des peuples africains.

Mr le Président,

La monarchie marocaine a depuis des siècles prouvé au monde entier sa fiabilité et sa constance. Chez nous, un Roi n’a qu’une seule parole. Et un engagement pris par notre monarque est une obligation à la charge de tous les Marocains. C’est ça notre baîâa, c’est ça notre nation.

Nous vous demandons donc, de bien vouloir acquiescer nos exigences. Auquel cas, nous nous verrions dans l’obligation de diminuer ou rompre toute relation culturelle et économique avec votre pays.

Dans l’espoir que vous puissiez apprécier à leur juste valeur, nos franches revendications,

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre réserve sur votre estime.

Mohamed Lazrek