En 2019, une jeune Marocaine de 23 ans a déformé la sourate coranique « Al-Kawthar » et a publié son texte satirique sur son compte Facebook sous le nom « Al-whiskey Surah ». A son retour au Maroc cet été, elle est arrêtée et condamnée à 3 ans de prison. Un verdict qui m’a beaucoup choqué…

La jeune fille, qui possède la double nationalité marocaine et italienne, a quitté le Maroc l’année où elle avait partagé le post pour poursuivre ses études universitaires après avoir obtenu son baccalauréat. A son retour il y a quelques semaines au Maroc pour ses vacances, elle s’est étonnée qu’il y ait une note de recherche nationale contre elle. Arrêtée par les forces de sécurité, elle a été traduite en justice et condamnée à trois ans et demi de prison et à cinquante mille dirhams d’amende.

Ma première réaction concernant cette affaire fut un choc. Oui, le choc de ce verdict, qui a été décidé par le tribunal pour accuser la jeune fille d’avoir porté atteinte aux sacralités religieuses et de sa propagation au public. Je pensais que des peines aussi sévères pour de telles accusations ne peuvent pas être prononcées dans un état moderne, car elles nous ramènent à une période médiévale que le monde a connue durant les siècles d’obscurité. Je ne m’attendais pas à ce verdict dans un état qui a fait des progrès significatifs dans la modernisation et la protection des droits de l’homme.

Avant d’approfondir ce que cet événement peut provoquer comme débat sur les limites de la liberté d’expression, du droit à la critique et aux blasphème, il était tout à fait possible de faire montre de plus de souplesse. L’accusée est une jeune femme dans la fleur de l’âge, dans ses premières années d’université à la faculté de médecine, et avait comme ambition d’être médecin. Le Maroc aurait bien pu se passer de ce point noir dans son bilan en matière des droits de l’Homme.

Revenons maintenant à ce que cette fille a fait, et son droit d’exprimer ses pensées et croyances, même si cela touche aux sacralités ou blesse les sentiments des croyants. Ayons tout de même un certaine audace dans le traitement de la question.

Est-ce que critiquer et ridiculiser les religions est une raison pour poursuivre la personne et la juger ? Discutons-en calmement et voyons ce que la religion elle-même dit à ce sujet. Et que stipulent les chartes des droits de l’Homme que le Maroc a signées à diverses reprises?

Concernant la religion, elle ne recommande aucun châtiment pour ses ce qui est des commentaires cyniques et ses critiques. Au contraire, le Coran a clairement indiqué que la seule façon de faire face à une telle situation est de se détourner et de rester à l’écart et de ne pas s’en soucier. De plus, le Coran ne mentionne aucune attitude négative de la part de ces critiques. Au contraire, il n’y a rien de mal à revenir à la même assemblée avec les mêmes personnes si elles passent à un autre sujet, tout cela est clair dans le verset 140 de la sourate An-Nisa: « Et il vous a été révélé dans le Livre que si vous entendez les versets de Dieu être mécréants et moqués, ne vous asseyez pas avec eux jusqu’à ce qu’ils s’engagent dans une conversation autre qu’eux. »

Alors où est la peine de prison pour ceux qui se moquent de la religion?

En termes de droits, cette question soulève encore de nombreuses questions, bien que l’Occident ait principalement résolu le problème. De fait, la préservation du droit des personnes à pratiquer leur religion ne signifie pas nécessairement le respect de la religion, de ses textes ou de sa législation, ils considèrent la religion comme un ensemble d’idées, et aucune idée ne mérite l’immunité, même si elle est sacrée pour une partie du peuple. En effet, l’Occident le voit comme un système intégré de droits. La liberté de pratiquer sa religion est liée à la liberté de critiquer ses idées et de ridiculiser ses textes. La liberté est indivisible et l’acceptation des uns et le rejet des autres est une preuve d’intolérance.

Certains estiment que promouvoir les valeurs de tolérance entre les personnes ne peut se faire qu’en respectant l’autre et en respectant ses sentiments et ses sacralités, car ils voient que la religion fait partie de la nature du religieux. Lui porter atteinte est une insulte au fidèle, ce qui constitue un obstacle à la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et d’amour parmi les adeptes des différentes religions.

Mon opinion de principe est que toute religion, doit posséder sa force en elle-même, et s’imposer avec des arguments et des preuves, et ne pas être déstabilisée par une critique ou une moquerie. La religion à mon avis n’a pas besoin d’avoir des protecteurs, n’a pas besoin d’avocats pour la défendre, elle est responsable d’elle-même comme lorsqu’Abd al-Muttalib, le grand-père du Prophète, a dit à Abrahah: « Al bayt » (la maison, ndlr) a un seigneur qui la protège”.

Il ne faut pas non plus négliger le changement que le monde a connu. Nous sommes à l’ère de Facebook, Instagram et YouTube, où des milliers de pages et de chaînes critiquent et se moquent des religions. Juger une fille et détruire son avenir empêchera-t-il des milliers de jeunes aujourd’hui de continuer à tout critiquer, tout ridiculiser, tout remettre en question, se rebeller contre toute autorité, et briser tous les tabous de race, de religion et de politique?

Ceux qui croient encore à de tels jugements se rendent-ils compte de l’ampleur des transformations qui s’opèrent chez les jeunes, dans leur rapport à la religion, à la société et à toutes les valeurs traditionnelles? Je ne pense qu’ils l’ignorent, et peut-être qu’ils ne le réaliseront que tardivement.

De plus, si l’Islam est une religion de justice, est-il juste d’interdire la critique de l’Islam et de permettre la critique d’autres religions et croyances? Quand les musulmans décrivent le christianisme et le judaïsme comme des religions corrompues, n’est-ce pas un mépris pour elles? Quand les musulmans se moquent du culte hindou et de la sacralité de la vache, et le voient comme un mythe et un manque d’esprit, n’est-ce pas une insulte à une religion qui est suivie par plus d’un milliard et cent millions de personnes ?

Cependant, en dépit de ma conviction de principe pour la liberté d’expression de l’individu, et de l’étendre au maximum, à moins qu’il ne s’agisse d’une invitation à la violence, à la légitimation ou à l’incitation à la violence, ou d’abus directs et d’exposition à des personnes, je suis également conscient que nous sommes une société dans laquelle la religion fait partie de l’identité, de la conscience et de la mémoire collective. Sans oublier que le courant religieux importé et auquel cette société a été soumise au cours des décennies successives, avec de grandes quantités d’intolérance et de fermeture, il sera difficile de parler de liberté absolue, y compris critiquer et se moquer librement les religions. Cela menacerait sans aucun doute la paix sociale, et pourrait conduire à un contrecoup, et pourrait même être un cadeau pour les groupes extrémistes qui utilisent certaines actualités, comme celle en rapport avec la condamnation de cette jeune femme, comme une déclaration de guerre contre la religion. Il est donc imprudent de s’aventurer à défendre la liberté d’expression telle qu’elle est pratiquée dans les pays occidentaux.

D’un autre côté, promouvoir la tolérance entre les religions et éduquer les gens au respect des croyances des autres ne passe pas par des peines sévères, mais par l’adoption d’une approche juridique et sociale, à travers laquelle les sentiments religieux de la plupart des citoyens peuvent être pris en compte, tout en permettant une critique constructive et la liberté d’opinion et d’expression.

En attendant, j’espère que la cour d’appel défendra l’image du Maroc pour protéger ce qui a été accompli dans le domaine des droits et libertés, et sauvera la vie d’une jeune fille, qui a été condamnée symboliquement à mort, bien que la décision de la cour n’inclut qu’une peine de trois ans et demi.