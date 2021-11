Avant de parler de réforme religieuse en Islam, de son histoire, de sa pratique, de son domaine, de ses difficultés et de ses défis, il faut répondre à une question importante sur laquelle tout ce qui suit est construit : pourquoi parle-t-on de réforme religieuse, et avons-nous vraiment besoin de cette réforme ? Je n’hésiterai pas à répondre oui, et que je dis que l’affaire ne peut être retardée, pour plusieurs raisons différentes.

Par Mohamed Abdelouahab Rafiqui

La première de ces raisons est que toutes les religions sont vouées à l’extinction et à l’expiration de la période de validité à moins que les mécanismes et les outils de réforme n’y soient appliquées. La collision entre toute idée religieuse et la réalité humaine n’a d’autre résultat que la fin de l’idée, peu importe le temps que cela prend, Il n’y a pas d’autre solution que de la développer et de l’adapter si elle veut assurer sa continuité et sa pérennité.

Et parce que la religion n’est qu’un des moyens de réformer l’univers, l’homme est avant la religion, l’origine de l’homme est dans le conflit entre la réforme et la corruption, et que les religions ne sont apparues que pour aider l’homme dans cette réforme. Les anges n’ont-ils pas dit à leur Seigneur pour protester contre la tâche de succession dans la terre qui a été confiée à l’humanité, « Y placerez-vous ceux qui corrompent et répandent le sang pendant que nous glorifions ta louange et te sanctifie ? » Il dit : Je sais ce que vous ne savez pas. »

D’un autre côté, s’il est décidé que l’origine est l’homme, alors lorsque la religion se transforme en un gâchis pour sa vie, ou un obstacle à l’obtention de plus de droits et de privilèges, alors c’est sa fin et la nature sera responsable du processus de la liquider et la renvoyer aux archives, la réforme vient de l’essence de l’homme et de la profondeur de sa lutte interne entre sa nature, son esprit, ses besoins et son environnement, par son être individuel et par son appartenance au groupe, dans ses relations, qu’elles soient verticales entre lui et le Créateur, ou horizontales dans son interaction avec la nature, la création et l’univers.

Par conséquent, nous n’avons pas d’autre choix que de lancer le processus de réforme, car il s’agit d’un besoin sociétal inévitable pour faciliter la vie et pour faire face aux problèmes que l’évolution de la vie nous apporte, et aux modes de pensée changeants, avec l’accélération des conséquences du civil et de la modernité, et l’incapacité de la jurisprudence traditionnelle à suivre le rythme et à les adapter.

De plus, le monde d’aujourd’hui n’est pas le monde d’hier, dans ses systèmes économiques et sociaux, dans ses formes politiques, dans la gestion de ses relations internationales, et dans ses perceptions de l’homme, de l’univers et de la nature, la religion donc ne peut que suivre le rythme de ces changements et les poursuivre avec le changement et la réforme.

Le monde islamique a été soumis à un choc civilisationnel, découvrant qu’il est à la traîne de l’Occident scientifiquement et technologiquement de plusieurs siècles, et qu’il ne possède aucune des causes de la civilisation, du savoir civique, ou aucun de ses outils, dès lors, il n’a d’autre moyen de rattraper son retard qu’en adaptant le texte religieux avec les valeurs et les acquis de la modernité.

Aujourd’hui, le monde connaît l’effacement de l’autorité du groupe et de la domination de l’individu, et l’entrée de nos sociétés dans cette dynamique contre leur gré, nous oblige à développer un nouveau modèle social qui tienne compte de ces changements sociaux, et produit une jurisprudence religieuse libre des restrictions et de l’autorité du groupe.

Nous vivons aujourd’hui à l’ère de la science et de la connaissance, nous vivons à l’ère des droits de l’homme en général et des femmes en particulier, et il n’est pas possible de faire face à toutes les failles dans lesquelles nous vivons, sans que ces questions ne soulèvent des préoccupations, et la première étape consiste à libérer la culture et la législation de l’autorité du texte religieux qui a été conçu pour des contextes différents.

Le mouvement de réforme religieuse a commencé au début de l’histoire de l’Islam. À peine quelques années s’étaient-elles écoulées depuis la déclaration de la plénitude de la religion et l’accomplissement de sa grâce, jusqu’au changement des précédents règlements et lois avec d’autres plus conformes à la nouvelle réalité et à ses besoins et contraintes, alors comment faire face à quinze siècles de mouvement, de dynamisme et de changements de l’histoire ?

Pour toutes ces raisons, je considère que parler de réforme religieuse est une nécessité urgente, et son sort n’est qu’une question de temps, ni plus ni moins.