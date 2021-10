Un texte du programme de sciences sociales pour la classe de cinquième année primaire a suscité une grande polémique sur les réseaux sociaux entre opposants et partisans. Il s’agit d’un extrait d’un texte tiré d’un reportage publié par le site internet d’Al Jazeera sur le mariage des mineurs au Maroc ; Il raconte l’histoire d’une fille nommée Aisha, qui a été présentée comme l’une des victimes d’un mariage précoce.

Par Mohamed Abdelouahab Rafiqui

L’extrait dit ceci: « Aisha a été arrachée à ses jouets et remise à un homme appartenant à la tribu de son père. Elle ne l’a rencontré que devant le juge qui a approuvé leur contrat de mariage. Allal a accepté de marier sa fille à son ami, même si elle a 28 ans de moins que lui […] Une fille ne peut être vue que dans la maison de son mari, quel que soit son âge ».

De nombreuses personnes considéraient que l’utilisation du nom « Aïcha » dans ce texte, et le contexte de son mariage au sein de la tribu, était un renversement intentionnel de l’histoire du mariage du Prophète avec « Aïcha », et certains d’entre eux considéraient le sujet comme une diffamation de la religion, d’une manière qui vise à instiller des idées vénéneuses. Certains d’entre eux ont même comparé ce texte aux caricatures offensantes publiées par le journal français Charlie Hebdo.

La discussion sur le sujet et ses répercussions a atteint l’extérieur du Maroc. Iyad Qunaibi, le prédicateur djihadiste qui était un partisan de Daech, a sorti un tract dans lequel il considère ce qui s’est passé comme un blasphème et une apostasie de la religion, et dans lequel il exhorte Les Marocains à agir contre les autorités responsables au Maroc, en faveur de la religion. Des cheikhs marocains ont partagé le message de Qunaibi pour le soutenir et motiver leurs partisans, ce qui a déclenché une controverse et des discussions animées sur les pages des réseaux sociaux.

Franchement, j’ai été surpris par tout le tapage autour de ce texte, qui je pense personnellement a été formulé avec profondeur et maîtrise, et que l’exemple a été choisi avec une grande précision. Ma surprise s’est accrue lorsque j’ai découvert que le texte racontait une histoire vraie avec les mêmes noms, et que la fille portait le nom d’Aisha et qu’elle était originaire de la région bien connue des Doukkala. A noter que le texte est extrait du site internet de la chaine d’information Al Jazeera.

Est-ce qu’Al-Jazeera, qui est connu pour ses relations étroites avec les mouvements islamistes politiques, fait également partie du complot contre l’islam et les musulmans ? Avec quelle logique pensent ces gens ? Ils n’arrêtent pas de se lamenter et considèrent tout ce qui se passe dans l’univers comme une conspiration contre eux, c’est comme s’ils étaient une superpuissance que le monde craint et redoute, à une époque où ces théories ne peuvent être trouvées que dans les pays sous-développés et faibles.

Parlons avec un peu d’audace et de réalisme, l’histoire du mariage du prophète Mihamed avec Aïcha alors qu’elle avait neuf ans a-t-elle été inventée par les conspirateurs contre l’Islam ? Cette histoire n’est-elle pas dans les livres d’Al-Bukhari et de Muslim, que de nombreux musulmans considèrent comme des livres saints, et leurs textes sont définitifs et non sujets à discussion ou à contestation ? Il aurait donc mieux valu discuter l’histoire dans ces livres, et la rattacher au système de valeurs qui prévalait à l’époque, et au contexte social qui l’a produit, ou encore nier la narration et remettre en cause son authenticité, au lieu de s’accrocher à ces textes traditionnels, et en même temps nier ceux qui les représentent.

Cependant, le problème est plus grand que toute cette discussion, le problème est que la plupart des dénonciateurs qui ont fait tout ce tapage n’ont aucune objection à marier des mineurs, la jurisprudence islamique, avec toutes ses sectes et tendances, n’interdit pas le mariage des mineurs, elle le permet plutôt et est légalement déduite par certains textes coraniques et une telle narration, au contraire, ce mariage est permis et il est attesté par certains textes coraniques.

Le problème de la jurisprudence islamique traditionnelle est qu’elle ne voyait pas dans une femme, qu’elle soit jeune ou âgée, qu’un outil pour le plaisir sexuel, et un moyen de satisfaire ses désirs et de réaliser ses envies. Quant à la femme, qu’elle soit jeune ou âgée, adulte ou nourrisson, consentante ou non, tout cela n’est pas aussi important que la satisfaction de l’instinct animal de l’homme, car il est le centre de l’univers et la base de la vie.

Je ne me soucie peut-être pas beaucoup de ce qui a été mentionné dans cette jurisprudence comme le résultat d’une certaine réalité sociale et historique, mais le plus grand malheur est qu’elle encadre encore la société d’aujourd’hui, et même la loi elle-même, bien que le Code de la famille fixe l’âge du mariage à 18 ans, il permet au juge de permettre à ceux qui ont moins que cela de se marier s’il la juge apte au mariage, C’est la lacune que ces juges touchés par cette jurisprudence ont exploité pour marier des milliers de filles, selon les statistiques officielles, plus de 80% des demandes d’exception ont été acceptées, ce qui signifie que nous sommes confrontés à un problème culturel, social et religieux.

Au lieu d’ouvrir toute un débat sur un texte scolaire, il serait plus approprié que nous soyons en colère contre cette réalité qui viole les droits de ces jeunes filles et assassine leur enfance, Il serait plus approprié pour nous d’appeler à une rupture définitive avec toute cette jurisprudence, et d’appeler les grandes références jurisprudentielles islamiques à y mettre fin, et la considérer comme liée à une époque qui ne nous concerne pas et nous n’y sommes pas obligés. Il serait plus approprié pour nous d’appeler à changer le concept de puberté du sens traditionnel au sens légal, en prenant soin de l’enfant et en respectant ses droits qui se sont développés avec le développement du temps, de la science et de la civilisation, Il serait plus approprié pour nous d’appeler à l’abolition de l’exception contenue dans le Code de la famille et de ne pas autoriser le mariage à ceux qui n’ont pas l’âge légal, quelles qu’en soient les raisons et les motifs, Il serait plus approprié pour nous d’ouvrir une discussion sur la fille du village, et comment la protéger, l’éduquer et élever son niveau de vie, afin que ses parents n’aient pas à la vendre à la première personne qui a frappé à la porte.