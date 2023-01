Le roman « Chanson Douce » de l’autrice marocaine Leïla Slimani, inspiré d’un fait divers survenu à New York en 2012 et couronné du prix Goncourt en 2016, sera adapté en série par la chaîne américaine HBO avec Nicole Kidman.

HBO a conclu un accord avec la société de production Legendary Entertainment « pour développer et coproduire une série basée sur le livre de Leïla Slimani « Chanson douce » (The perfect nanny, en anglais, ndlr) », a annoncé samedi le géant américain de la télévision HBO dans un communiqué.

Au casting de la future série, la star australo-américaine Nicole Kidman et l’actrice américaine Maya Erskine, qui en seront également les coproductrices exécutives.

Il s’agit de la deuxième adaptation à l’écran du roman « Chanson douce » (éditions Gallimard) pour lequel Leïla Slimani avait obtenu en 2016 le prix Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires en France.

L’ouvrage, vendu à plus d’un million d’exemplaires en France et traduit dans le monde entier, a déjà été adapté au cinéma en France par la réalisatrice Lucie Borleteau avec dans les rôles principaux Leïla Bekhti et Karin Viard.

Le roman retrace l’assassinat de deux enfants en bas âge par leur nourrice, une femme expérimentée et étrange auxquels les parents des enfants s’étaient attachés. Il s’inspire d’un crime commis en octobre 2012 à New York qui avait coûté la vie à deux enfants de deux ans et six ans. La meurtrière a été condamnée en mai 2018 à la perpétuité.