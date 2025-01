Le secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire vient de déposer dix marques auprès de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) visant à protéger et à valoriser le patrimoine immatériel marocain.

Dix marques vient d’être déposées par le Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC). Ces enregistrements concernent huit nouvelles marques qui s’ajoutent au bilan du secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire en matière du dépôt des labels et marques collectives de certification et des marques simples, dont le nombre d’enregistrement est porté à 75 dépôts, indique un communiqué de la Direction de la préservation du patrimoine, de l’innovation et de la promotion auprès du Secrétariat d’État.

Il s’agit du dépôt des labels et marques collectives, dont une marque collective de certification concernant le caftan « Caftan Marocain », » قفطان مغربي » , qui englobe une gamme de caftans confectionnés selon les méthodes artisanales traditionnelles marocaines, fait savoir la même source.

Une autre marque collective de certification concerne le « Zellige de Tétouan », « زليج تطوان », issu d’un processus de fabrication artisanal avec tous les motifs ornementaux et dessins géométriques associés (carreaux de revêtement, éléments décoratifs architecturaux intérieurs et extérieure…).

Les marques simples, « Zellig », »الزليج « , « ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ » ou « Zellige Marocain », « الزليج المغربي « , et « ⵊⵊⵍⵍⵉⵊ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ » , concernent le mot zellige marocain en trois langues (arabe, français et Tamazight) et qui a attrait à tous les motifs ornementaux et dessins géométriques associés. La « Haute Couture Marocaine », « الخياطة الرفيعة المغربية « , « ⵜⵉⴳⵏⵉ ⵜⴰⵎⵖⵔⴱⵉⵢⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ », elle, concerne l’habillement traditionnel marocain et se compose de 3 marques simples.

Sur le plan des renouvellements de dépôt, deux marques sont arrivées à expiration, à savoir, « Tazerzite » qui concerne tous les bijoux en argent de la région de Souss-Massa, notamment Tiznit, Anzi, Lakhsass et Ida Ou Semlal.

Il s’agit aussi de « Idoukan N Oudrar » ou babouche de la montagne de Souss qui concerne les babouches artisanales de la Région Souss-Massa, notamment, Tafraout, Tiznit, Chtouka Ait Baha, Biougra, Ait Melloul, Inezgane, Agadir Idaoutanane et Taroudant.

Lesdites marques ont été créées dans le cadre de l’engagement du département envers la préservation et la promotion du patrimoine immatériel marocain de l’artisanat.

Ces marques collectives de certification visent à améliorer la reconnaissance et la notoriété des produits en relation avec les marques susmentionnées, à valoriser et promouvoir la production artisanale locale, à préserver le savoir-faire ancestral des artisans ainsi qu’à garantir aux clients la qualité, l’authenticité et la fabrication des produits de l’artisanat.

La publication du dépôt de ces labels à l’OMPIC, organisme étatique chargé de la protection de la propriété industrielle, constitue l’avant dernière étape de processus d’enregistrement des marques collectives de certification avant de procéder prochainement à leur dépôt au niveau international, notamment au niveau des pays de l’Union Européen, des Etats Unis d’Amérique, au Canada et au niveau des Pays de CEDEAO.

« Les marques collectives de certification contribuent inéluctablement aux renforcement des engagements du Secrétariat d’Etat chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire en matière de la préservation du savoir-faire des artisanes et artisans marocains et de la valorisation du patrimoine immatériel national », conclut le communiqué.