Le Conseil de la ville de Casablanca refuse de voir le Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) organisé dans la capitale. Le ministre de la Culture, Mehdi Bensaid, avait annoncé sa délocalisation la semaine dernière.

Le Conseil de la ville blanche ne voit pas d’un très bon œil la délocalisation du SIEL à Rabat pour sa prochaine édition en 2022. Selon Hespress, les membres du bureau refusent la décision du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication de déplacer le Salon International de l’Edition et du Livre dans la capitale pour l’édition 2022. Ils reprocheraient au ministère de ne pas les avoir tous impliqués dans cette prise de décision.

Houcine Nasrollah , 2e vice-président du Conseil, a exprimé auprès de nos confrères son mécontentement quant à la décision prise par le ministère, indiquant qu’il refusait de transférer le SIEL à Rabat. L’adjoint au maire a qualifié les raisons données par Bensaid d' »illogiques et inacceptables » et formulé la nécessité de revenir sur cette décision. Il a par ailleurs avancé que « l’échec de Rabat à accueillir cette grande exposition affecterait les prochaines éditions, même organisées à Casablanca ».

Le Conseil de Casablanca devrait ainsi écrire conjointement avec la Direction de l’OFEC (Office des Foires et Expositions de Casablanca) une lettre au ministère de la Jeunesse pour lui demander de se rétracter.

Lire aussi : Vidéo. Abdallah le bouquiniste: « Le digital encourage le livre »

De son côté, Najwa Koukouss, ex-conseillère de Casablanca et députée PAM à la Chambre des représentants, s’est exprimée à ce sujet sur son compte Facebook. Elle fait état d’une discussion avec le ministre de la Culture qui lui « a assuré que l’organisation de l’exposition à Rabat en 2022 est une exception pour un an en raison des conditions logistiques et organisationnelles qui ne permettent pas de le tenir au même endroit ».

Il lui a également affirmé que « l’exposition reviendra à Casablanca en 2023, faute de capacités financières et logistiques suffisantes pour le tenir à un autre endroit dans la ville ». Bensaid l’a aussi informée que les conseillers élus au niveau de Rabat contribueront au budget de son organisation, contrairement aux conseillers de Casablanca, selon la publication de Koukouss.

Pour rappel, le ministre avait indiqué que la délocalisation du Salon du Livre de Casablanca vers Rabat s’explique par le fait que cette dernière sera l’année prochaine la capitale de la culture africaine. Elle se justifie aussi par le fait que l’espace de la Foire internationale de Casablanca, traditionnellement dédié à l’organisation du SIEL, est actuellement exploité comme hôpital de campagne pour accueillir les patients atteints du covid-19.