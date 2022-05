Après deux années d’arrêt dues à la pandémie, les Journées du patrimoine de Casablanca sont de retour pour une 11e édition sous le thème «La sauvegarde du patrimoine, un effort collectif», du 13 au 15 mai 2022.

Après plus de 25 ans de plaidoyer en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine moderne, l’association Casamémoire a acquis la ferme conviction que ces missions sont l’affaire de tous: citoyens, acteurs publics, entreprises privées, société civile… Le thème de cette 11e édition des Journées du Patrimoine de Casablanca, «La sauvegarde du patrimoine, un effort collectif», cherche à refléter ce constat.

Les 10 éditions réussies des Journées du Patrimoine de Casablanca (entre 2009 et 2018) ont constitué pour les Casablancais une occasion privilégiée de découvrir le patrimoine de leur ville. Consciente du rôle important joué par les visiteurs et la société civile, Casamémoire souhaite à travers cette 11e édition renouer avec son public après ces années de pandémie.

L’occasion également de fêter les grandes avancées dans la reconnaissance et la sauvegarde du patrimoine casablancais, notamment à travers l’ensemble des actions menées par les différents acteurs publics avec l’implication des acteurs économiques et institutionnels, même si beaucoup reste à faire dans ce domaine.

Ainsi, l’association Casamémoire souhaite pour cette 11e édition de l’événement initier d’une part une rétrospective des réalisations communes effectuées lors de ces dernières années, et de l’autre, une réflexion sur les mécanismes juridiques de protection et les outils de soutien aux investisseurs et aux propriétaires pour la valorisation de leurs biens.

Cette édition sera également marquée par l’ajout de nouveaux circuits (Parc de la Ligue Arabe, Habitat pour le plus grand nombre…) et l’intégration du digital.

La programmation, toujours riche et variée, s’articulera autour de tables rondes, conférences, projection de films, exposition, etc.