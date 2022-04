Bonne nouvelle pour les amoureux du patrimoine casablancais. L’association Casa mémoire organise de nouveau cette année pendant le Ramadan « les nocturnes du patrimoine » visant à (re)découvrir plusieurs quartiers emblématiques de la ville blanche. A vos agendas!

Voici de quoi occuper vos soirées ramadanesques des 15 et 16 avril prochain. Casa mémoire organise à 21h chaque soir des balades guidées dans l’ancienne médina, le centre ville art déco, le quartier des Habous et le parc de la Ligue arabe, récemment rénové. L’occasion de digérer le ftour lors de ces promenades culturelles et conviviales. Pas de réservation nécessaire, il suffit de se rendre aux points de départ à l’horaire indiqué.

Voici les points de départ des Nocturnes du Patrimoine :

– Ancienne médina : La Sqala (bd des Almohades)

– Centre ville : La place Mohammed V (devant la fontaine)

– Les Habous : porte arrière de la Mahkama du Pacha (avenue Impériale)