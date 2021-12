H24Info a sélectionné dix livres qui font l’actualité littéraire: BD d’Astérix, thriller de Stephen King, développement personnel avec des protocoles de guérison, féminisme, dernier Goncourt… Il y en a pour tous les goûts et tous les centres d’intérêt.

1) Le Jeune Acteur T.1 : Aventures De Vincent Lacoste au cinéma, Riad Sattouf, Ed. Livres du futur, 140 pages, 2021, 280 DH

En 2008, Riad Sattouf réalise son premier film, Les Beaux Gosses. Il choisit comme premier rôle le jeune Vincent Lacoste, timide et complexé, qui n’avait jamais imaginé être acteur. Le collégien de 14 ans se retrouve alors propulsé dans le monde secret, fascinant et parfois flippant du cinéma! Après les séries L’Arabe du Futur, publiées depuis 2014 (2.5 millions d’exemplaires) et Les Cahiers d’Esther, publiés depuis 2016 (950.000 exemplaires), Le Jeune Acteur est le nouveau livre de Riad Sattouf, écrivain franco-syrien.

2) La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr, Ed. Philippe Rey/Jimsaan, 448 pages, 2021, 280 DH

En 2018, Diégane Latyr Faye, jeune écrivain sénégalais, découvre à Paris un livre mythique, paru en 1938: Le labyrinthe de l’inhumain. On a perdu la trace de son auteur, qualifié en son temps de «Rimbaud nègre», depuis le scandale que déclencha la parution de son texte. Diégane s’engage alors, fasciné, sur la piste du mystérieux T.C. Elimane, se confrontant aux grandes tragédies que sont le colonialisme ou la Shoah. Du Sénégal à la France en passant par l’Argentine, quelle vérité l’attend au centre de ce labyrinthe? Sans jamais perdre le fil de cette quête qui l’accapare, Diégane, à Paris, fréquente un groupe de jeunes auteurs africains: tous s’observent, discutent, boivent, font beaucoup l’amour, et s’interrogent sur la nécessité de la création à partir de l’exil. Il va surtout s’attacher à deux femmes: la sulfureuse Siga, détentrice de secrets, et la fugace photojournaliste Aïda… D’une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant, dominé par l’exigence du choix entre l’écriture et la vie, ou encore par le désir de dépasser la question du face-à-face entre Afrique et Occident. Il est surtout un chant d’amour à la littérature et à son pouvoir intemporel.

3) Paradis, Abdulrazak Gurnah, Ed. Denoël, 288 pages, 2021, première parution en 1995, 260 DH, Prix Nobel de littérature 2021

«Quand le moment du départ arriva, tout parut irréel à Yusuf. Il dit adieu à sa mère sur le seuil de la maison et suivit son père et son oncle jusqu’à la gare. Il portait son petit ballot contenant deux shorts, une chemise, un Coran et un vieux chapelet de grès. Il ne lui vint pas à l’esprit, ne fût-ce qu’un instant, qu’il serait peut-être séparé de ses parents pour longtemps ou même qu’il ne les reverrait jamais. Il n’avait pas pensé à demander quand il reviendrait ni pourquoi tout avait été décidé si soudainement.» Quand ses parents annoncent à Yusuf, douze ans, qu’il va partir séjourner quelque temps chez son oncle Aziz, il est enchanté. Prendre le train, découvrir une grande ville, quel bonheur pour lui qui n’a jamais quitté son village de Tanzanie. Il ne comprend pas tout de suite que son père l’a vendu afin de rembourser une dette trop lourde — et qu’Aziz n’est pas son oncle, mais un riche marchand qui a besoin d’un esclave de plus chez lui. À travers les yeux de Yusuf, l’Afrique de l’Est au début du XXe siècle, minée par la colonisation, se révèle dans toute sa beauté et sa rudesse. Dans ces étendues désertiques traversées de lentes caravanes, dans ce paradis bientôt perdu, le poids d’une vie vaut celui de quelques gouttes d’eau. Abdulrazak Gurnah est un écrivain tanzanien exilé à Londres. Fait insolite: il reçoit le prix Nobel de littérature en octobre dernier alors qu’il n’était que très peu édité.

4) Astérix et le griffon, Jean-Yves Ferri (scénariste) et Didier Conrad (dessinateur), Ed. Albert René, 48 pages, 2021, 130 DH

Didier Conrad a fait parvenir un dessin aux Éditions Albert René. Un dessin étrange et mystérieux… Celui-ci montre nos deux héros –créés il y a plus de 60 ans par les géniaux René Goscinny et Albert Uderzo– grimpant le long d’un grand tronc d’arbre pour tenter de récupérer Idéfix qui semble vouloir leur échapper… Promesse d’aventure aux confins du Monde Connu, au pays des Sarmates, l’illustration de la couverture laisse augurer d’un Western transposé dans le grand froid… Didier Conrad, auteur du dessin, nous en dit plus: «C’est un Eastern! Vous retrouverez dans l’album tous les codes classiques du Western: de grands espaces, des héros venus de loin aider des innocents, des «sauvages» qui subissent l’arrivée conquérante d’une armée… mais à l’Est!» Astérix et le Griffon est le trente-neuvième album de la bande dessinée Astérix, le premier publié après la mort d’Albert Uderzo en mars 2020.

5) Sapiens, la naissance de l’humanité, tome 1, Yuval Noah Harari, David Vandermeulen, Daniel Casanave (dessins), Ed. Albin Michel, 248 pages, 2020, 300 DH

Animal insignifiant parmi les animaux et humain parmi d’autres humains, Sapiens a acquis il y a 70 000 ans des capacités extraordinaires qui l’ont transformé en maître du monde. Harari, Vandermeulen et Casanave racontent avec humour la naissance de l’humanité de l’apparition de Homo sapiens à la Révolution agricole. Il s’agit de l’adaptation en bande dessinée de l’ouvrage éponyme, paru en 2011, véritable phénomène d’édition, traduit dans une trentaine de langues: Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d’Histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l’Histoire à la Science pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l’humanité: nos pensées, nos actes, notre héritage… et notre futur.



6) La clé de votre énergie, Natacha Calestrémé, Ed. Albin Michel, 272 pages, 2020, 260 DH



«Je suis vidé»: qui n’a jamais ressenti cette perte d’énergie? Et si nos problèmes de santé étaient l’expression d’émotions douloureuses? Et si les épreuves que nous traversons étaient dues à nos peurs, nos blocages, nos culpabilités? Et si nos blessures remontaient à notre passé, proche ou lointain, voire à un héritage? (un événement antérieur à notre naissance) Cela peut cesser et cela va cesser! Je vous en donne la clé. Grâce à ces 22 protocoles (grâce aux 22 protocoles que vous trouverez dans ce livre), vous allez réactiver votre potentiel et enfin retrouver votre pleine énergie. Natacha Calestrémé est journaliste et réalisatrice. Spécialisée dans le domaine de la santé et de l’environnement, elle a été amenée à interviewer des énergéticiens, des guérisseurs, des médiums et des chamanes. Après de multiples épreuves, elle a mis en pratique les techniques de ces thérapeutes un peu spéciaux. Cela a changé sa vie. Depuis, elle propose ces protocoles dans des ateliers qui rencontrent un grand succès auprès du public et même de médecins. Elle partage dans cet ouvrage tout ce qui lui a permis de se transformer.

7) Réinventer l’amour – Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, Mona Chollet, Ed. Zones, 272 pages, 2021, 250 DH

Nombre de femmes et d’hommes qui cherchent l’épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s’invite dans leur salon ou dans leur lit: le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd’hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l’amour hétérosexuel, ce livre propose une série d’éclairages.

Au cœur de nos comédies romantiques, de nos représentations du couple idéal, est souvent encodée une forme d'infériorité féminine, suggérant que les femmes devraient choisir entre la pleine expression d'elles-mêmes et le bonheur amoureux. Le conditionnement social subi par chacun, qui persuade les hommes que tout leur est dû, tout en valorisant chez les femmes l'abnégation et le dévouement, et en minant leur confiance en elles, produit des déséquilibres de pouvoir qui peuvent culminer en violences physiques et psychologiques. Même l'attitude que chacun est poussé à adopter à l'égard de l'amour, les femmes apprenant à le (sur?) valoriser et les hommes à lui refuser une place centrale dans leur vie, prépare des relations qui ne peuvent qu'être malheureuses. Sur le plan sexuel, enfin, les fantasmes masculins continuent de saturer l'espace du désir: comment les femmes peuvent-elles retrouver un regard et une voix? Mona Chollet est journaliste et essayiste. Elle a notamment publié Sorcières. La puissance invaincue des femmes, Chez soi. Une odyssée de l'espace domestique et Beauté fatale. Les nouveaux visages d'une aliénation féminine (Zones, respectivement 2018, 2015 et 2012).

8) Mon mari, Maud Ventura, Ed. L’Iconoclaste, 355 pages, 2021, 250 DH

C’est une femme toujours amoureuse de son mari après quinze ans de vie commune. Ils forment un parfait couple de quadragénaires: deux enfants, une grande maison, la réussite sociale. Mais sous cet apparent bonheur conjugal, elle nourrit une passion exclusive à son égard. Cette beauté froide est le feu sous la glace. Lui semble se satisfaire d’une relation apaisée: ses baisers sont rapides, et le corps nu de sa femme ne l’émeut plus. Pour se prouver que son mari ne l’aime plus –ou pas assez– cette épouse se met à épier chacun de ses gestes comme autant de signes de désamour. Du lundi au dimanche, elle note méthodiquement ses «fautes», les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre, elle le trompe pour le tester. Face aux autres femmes qui lui semblent toujours plus belles, il lui faut être la plus soignée, la plus parfaite, la plus désirable. On rit, on s’effraie, on se projette et l’on ne sait sur quoi va déboucher ce face-à-face conjugal tant la tension monte à chaque page. Un premier roman extrêmement original et dérangeant, drôle et féroce.

9) Changer méthode, Édouard Louis, Ed. Seuil, 336 pages, 2021, 260 DH

«Une question s’est imposée au centre de ma vie, elle a concentré toutes mes réflexions, occupé tous les moments où j’étais seul avec moi-même: comment est-ce que je pouvais prendre ma revanche sur mon passé, par quels moyens? J’essayais tout.» Édouard Louis est l’auteur de plusieurs livres autobiographiques. Il est également un des traducteurs de la poétesse canadienne Anne Carson.

10) Après, Stephen King, Ed. Albin Michel, 336 pages, 2021, 270 DH