Si certains rappeurs ont exprimé leur solidarité avec ElGrande Toto, placé lundi en garde à vue, plusieurs ont préféré garder le silence.

L’arrestation de ElGrande Toto et son placement en garde à vue a suscité comme un malaise sur la scène rap marocaine. Plusieurs hésitent à afficher leur solidarité avec le rappeur marocain, qui fait l’objet de cinq plaintes. C’est le cas de Taoufik Hazeb, dit Don Bigg ou encore Bigg l’khasser, comme il se faisait appeler au début de sa carrière.

Le rappeur marocain de 39 ans avait expliqué mardi dans une story Instagram qu’il préférait ne pas parler du sujet. Rien non plus du côté de Dizzy Dros, qui est moins présent sur les réseaux sociaux depuis quelques mois. 7liwa, lui, a juste partagé un extrait d’un titre enregistré avec ElGrande Toto, sans faire de commentaire.

« La nouvelle génération ne veut pas s’engager politiquement. Ils maitrisent bien la communication sur les réseaux sociaux, ils savent ce qu’ils risquent en se prononçant sur le sujet. Ils font donc très attention à ce qu’ils disent », nous confie un rappeur. « Ils ont peur de se retrouver demain dans la même situation », estime-t-il.

#FreeToto

Mobydick, alias Lmoutchou, n’a lui pas la même vision des choses. Le natif de Rabat a été parmi les premiers rappeurs à faire part de son incompréhension après le placement de ElGrande Toto en garde à vue. Mardi, il a ensuite affiché son soutien au rappeur. « Lâchez-nous Toto !! Gelbou 3la derri s’il vous plait. #fullsupport », a-t-il écrit dans une story postée sur son Instagram. Il a par ailleurs participé à une émission sur le sujet, aux côtés de Mehdi Vargas, qui sera diffusée ce mercredi sur Médi1 TV.

Dollypran, rappeur originaire du quartier El Hank à Casablanca, a également exprimé son soutien sur les réseaux, et a partagé le hashtag #FreeToto.

Considérée comme le nouveau visage du rap féminin au Maroc, Houda Abouz, dite Khtek, a elle aussi affiché son soutien à ElGrande Toto sur ses réseaux sociaux. « On est avec toi, même si on est dix. (…) Une grande pensée à celui qui a offert de l’aide et des conseils quand personne n’était là. Mon frère, tu ne mérites pas ça », a-t-elle regretté dans une story.

« Vous voulez éduquer cette génération ? Commencez par mettre en place des écoles. (…) Il y a des problèmes plus graves actuellement dans le monde. Laissez ces jeunes s’exprimer. Assez de cette haine de générations. Nous n’avons pas le même âge, ni la même idéologie, ni la même philosophie », a déploré de son côté Small X, de Abdessamad Lamriq de son vrai nom.

« Si on accuse le rap d’incitation à la consommation de drogue, que dire des films ? (…) Est-ce qu’on doit dans ce cas poursuivre le réalisateur de La casa de papel pour incitation au braquage? « , s’est interrogé celui qui formait avec Shobee le groupe de rap Shayfeen.

Visé par au moins cinq plaintes pour « incitation à la violence » et « diffamation », entre autres, le rappeur marocain aux 432,2 millions de vues sur Youtube, a été placé dans la soirée de lundi en garde à vue. Mercredi, quatre des plaignants, dont l’octogénaire Abdelouahab Doukkali, ont annoncé via leur avocate Saloua Mjadli avoir retiré leurs plaintes. L’avocat du journaliste et youtubeur Mohamed Tijjini, qui fait également partie des plaignants, a fait savoir que son client refusait jusqu’ici de retirer sa plainte.

L’annonce a été faite avant sa comparution devant le procureur du roi près la chambre correctionnelle du tribunal de Ain Sebaâ à Casablanca. Ce dernier a décidé de le poursuivre en état de liberté provisoire, moyennant une caution de 20.000 dirhams. Le procureur n’a pas encore fixé de date pour la première audience.

Dimanche, lors d’une conférence de presse qu’il a tenu aux côtés de son avocat, le rappeur marocain a dû présenter ses excuses aux « personnes heurtées » par ses déclarations.