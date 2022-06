Après « Peaky Blinders » et « Dix pour cent », l’acteur franco-marocain campera un rôle dans la série de Apple TV+ sur Benjamin Franklin, le père fondateur des Etats-Unis aux côtés de Michael Douglas, Ludivine Sagnier et Jeanne Balibar.

Assaad Bouab sera bientôt à l’affiche d’une nouvelle série de Apple TV+ sur Benjamin Franklin. C’est le site d’information américain Deadline.com, spécialisé dans le showbusiness qui rapporte l’information. Une info qui a été confirmée par l’acteur franco-marocain lui-même.

« Heureux de rejoindre ce casting incroyable. Un voyage commence », a confié l’acteur son compte instagram.

Le géant américain avait annoncé en février dernier la sortie de la série co-produite par ITV Studios America et Apple Studios et réalisée par Tim Van Patten. Le scénario est signé Kirk Ellis (« John Adams »), lauréat d’un Emmy et d’un WGA Award. Il est basé sur le livre « A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America » ​​de Stacy Schiff, lauréate du prix Pulitzer.

Et c’est Michael Douglas qui incarnera Benjamin Franklin dans cette mini-série. « Le drame explorera l’histoire passionnante de l’un des plus grands paris de la carrière de Benjamin Franklin. À 70 ans, sans aucune formation diplomatique, Franklin a convaincu la France – une monarchie absolue – de soutenir l’expérience américaine en matière de démocratie », indique Apple dans un communiqué.

« Grâce à sa renommée, son charisme et son ingéniosité, Franklin a déjoué les espions britanniques, les informateurs français et ses collègues hostiles, tout en concevant l’alliance franco-américaine de 1778 et le traité de paix final avec l’Angleterre de 1783 », ajoute-t-on.

La série, qui est en tournage actuellement à Versailles, sera composée de huit épisodes. Aux côtés de Assaad Bouab, on retrouvera Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Eddie Marsan ou encore Jeanne Balibar. La date de sortie sur la plateforme de streaming n’a pas encore été révélée.