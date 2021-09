Lors de cette session, tenue du 30 août au 3 septembre et présidée par Mme Ghita El Khaiat, la Commission a examiné pour l’avance sur recettes après production d’un film de long métrage, d’un film documentaire de deux films de court métrage, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM)

Elle a également examiné pour l’avance sur recettes avant production 28 projets de long métrage, un projet de documentaire, cinq projets de court métrage et deux projets de contribution à l’écriture de scénario.

Dans la catégorie des documentaires sur la Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui Hassani, la Commission a examiné 22 projets candidats à l’avance sur recettes avant production.

Au terme de ses délibérations, la Commission a retenu des projets dans les catégories des films de fiction et des documentaires sur la Culture, l’Histoire et l’Espace Sahraoui Hassani, indique-t-on.

Ainsi dans la catégorie films de fiction, une avance sur recette après production d’un montant de deux cent cinquante mille dirhams (250.000,00 DH) est accordé au film documentaire intitulé عام كورونا présenté par la société BEST DRONE réalisé par Ahmed Bouchalgua, d’après le scénario de Moulid Ezzahir.

Un montant de deux cent cinquante mille dirhams (250.000,00 DH) est accordé au film de court métrage intitulé HIYA présenté par la société YAZ’IMAGE réalisé par Khaoula Assebab.

Un montant de deux cent mille dirhams (200.000,00 DH) est accordé au film de court métrage intitulé TRAHISON présenté par la société PLUG-ON PRODUCTION réalisé par Salma Loukhmas, d’après son propre scénario.

Pour ce qui est de l’avance sur recettes avant production, un montant de cinq millions cinq cent mille dirhams (5.500.000,00 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé LE CHANT DE TOUDA présenté par la société ALI N’ PRODUCTIONS, qui sera réalisé par Nabil Ayouch d’après son propre scénario.

Un montant de quatre millions cinq cent mille dirhams (4.500.000,00 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé AFFAIRES DE FEMMES présenté par la société LES FILMS 7, qui sera réalisé par Mohamed Ahed Bensouda d’après le scénario de Abdelilah Hamdouchi.

Un montant de un million de dirhams (1.000.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé LE NEGRIER DU SUD FACE A LA MEMOIRE DES MINEURS MAROCAINS présenté par la société ZKPROD DOC, qui sera réalisé par Khalid Zairi d’après son propre scénario.

Concernant la contribution à la réécriture de scénario, un montant de cent mille dirhams (100.000,00 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé LA COSA MIGLIORE / THE BEST REWARD présenté par la société JANAPROD et APAPAJA, qui sera réalisé par Federico Ferrone, d’après le scénario de Federico Ferrone et Giampiero Rigosi.

Un montant de cent mille dirhams (100.000,00 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé LA GUERRE DES SIX MOIS présenté par la société HERACLES PRODUCTIONS qui sera réalisé par Jillali Ferhati, d’après son propre scénario.

S’agissant de la contribution à l’écriture de scénario, un montant de cinquante mille dirhams (50.000,00 DH) est accordé au projet de long métrage intitulé JE SUIS MORT ! présenté par la société ARTS FILMS PRODUCTIONS, qui sera réalisé par Aziz Salmy, d’après son propre scénario.

Au volet relatif aux documentaires sur la culture, l’histoire et l’espace sahraoui hassani, une avance sur recettes avant production d’un montant de huit cent mille dirhams (800.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé INDIGO / أنديگو présenté par la société NETWORK FILM AGENCY, qui sera réalisé par Ali Oualdah, d’après le scénario de Ali Salem Yara.

Un montant de huit cent mille dirhams (800.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé LA DAME DU SAHARA / سيدة الصحراء présenté par la société PRIME-TIME.COM.PROD, qui sera réalisé par Allah-Ister Abdelghafour, d’après son propre scénario.

Un montant de huit cent mille dirhams (800.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé LE DOCUMENT / الـــوثيـقـة présenté par la société CITY PRODUCTION, qui sera réalisé par Mohamed Raid El Meftahi, d’après le scénario de Mahmoud Ait El Hadj et Jalal Belouad.

Un montant de huit cent mille dirhams (800.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé MEMOIRE D’UNE RADIO / ذاكرة إذاعة présenté par la société PRESTIGE PICTURES, qui sera réalisé par Lina Arious, d’après le scénario de Mohamed El Imame Maalainine.

Pour ce qui est de la contribution à la réécriture de scénario, Un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé سنابل على الرمال présenté par la société DS PROD, qui sera réalisé par Rachid Cheikh, d’après le scénario de Jalal Belouadi.

Un montant de quarante mille dirhams (40.000,00 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé نساء الحصير présenté par la société ATLANTIS FILMS, qui sera réalisé par Moulay Khaled El Boumeshouli, d’après le scénario de Aomar Mayara.

Cette session s’est tenue en présence des membres suivants de la commission: Laila Charadi, Sofia Habiba Belkacem, Nezha El Hadrami, Loubna Tahiri, Omar Benkhemmar, Hamanna Maalainine, Ahmed Ararou, Hamid Tbatou et Mourad Latifi, conclut le communiqué.