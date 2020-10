Agenda: des expos et des films pour s’aérer la tête ce week-end

Chez soi ou en extérieur, voici une sélection d’évènements à visiter sur place avec le respect de toutes les règles de distanciation, ou à regarder sur le Net.

Expositions

«Voyage intérieur »

La galerie Mine d’Art en collaboration avec Kawn Culture, accueillent la première exposition individuelle de l’artiste Mustapha Mezian qui nous offre à contempler un univers cosmique prédominé par la présence de la couleur.

Ainsi, les œuvres, aux couleurs vives, aux formes ondulatoires et géométriques, suscitent dès le premier regard le questionnement. Elles nous transportent au cœur d’une quête mystique.«Voyage Intérieur », associe peinture et poésie, pour une véritable évasion, qui se clôture par une majestueuse note spirituelle autour de l’Œuvre « Allah ». Les 11 poèmes de Sara Belghiti ont été inspirés des œuvres d’art de Mustapha Mezian.

Où ? Galerie MINE D’ART, Casablanca

Quand ? Jusqu’au 7 Novembre 2020

« Le Maroc à travers les âges »

« Le Maroc à travers les âges » dévoile un parcours riche de plus de 450 objets archéologiques et retrace l’histoire millénaire au Maroc. Structurée en trois parties majeures, l’exposition vous fera voyager à travers le temps, en passant de l’Acheuléen au 19ème siècle, jusqu’aux différentes civilisations préhistoriques, antiques et médiévales.

Où ? Musée de l’Histoire et des Civilisations, Rabat

Quand ? jusqu’au 30 janvier 2021

Réalité virtuelle. Micro-Folie

Nommé « Micro-Folie », un musée numérique a ouvert ses portes au sein de l’Institut Français de Marrakech. L’occasion de découvrir gratuitement l’œuvre de Léonard de Vinci grâce à des livrets pédagogiques, des jeux ludiques et des activités numériques.

Au sein de la Micro-Folie, les visiteurs peuvent à travers un dispositif technologique de pointe, explorer les contenus muséographiques croisés des grandes institutions françaises et internationales, sous forme dématérialisée. Avec un Musée Numérique, un espace d’atelier / Fab-Lab et un espace de Réalité Virtuelle.

Où ? L’institut Français de Marrakech

Quand ? Samedi 31 octobre Horaires : 11h00-12h00 / 15h00-16h00

Colors of Africa

L’exposition « Colors of Africa » est consacrée à une nouvelle génération de photographes audacieux qui s’attachent renouveler le portrait en Afrique tout en questionnant la perception visuelle. Hassan Hajjaj (Maroc), Thandiwe Muriu (Kénya), Derrick Boateng (Ghana), Ebuka Michael (Nigeria) et Nyaba Ouedraogo (Burkina Faso), artistes originaux réunis dans cette exposition partagent un même goût pour les images inattendues.

Un tour virtuel est également possible ici.

Où ? 193 Gallery, Paris

Quand ? 22 Octobre au 13 Décembre 2020

Séries

Suburra

Sortie ce vendredi 30 octobre, la troisième saison de la série italienne «Suburra» promet. « La Suburra, quartier malfamé de Rome, est le théâtre d’un ambitieux projet immobilier. L’Etat, le Vatican et la Mafia sont impliqués. En sept jours, la mécanique va s’enrayer : la Suburra va sombrer, et renaître. »

Où ? Netflix



Films

Bronx

Le long-métrage tant attendu d’Olivier Marchal est enfin disponible sur Netflix. «Bronx» raconte l’histoire des policiers enquêtant sur la pègre de Marseille. Ils découvrent que la corruption s’est infiltrée jusque dans leurs rangs et qu’ils risquent de perdre leur poste, ou pire.

Où ? Netflix