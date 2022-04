Transmission au cinéma de L’Avare de Molière par la Comédie française, one-man-show avec Mohamed Achaour, débat philosophique, concert de piano… Voici les bons plans de sortie de ce mardi 12 avril.

Théâtre. Transmission de L’Avare de Molière par la Comédie française

Le cinéma Rif de Casablanca transmet en direct par satellite de la Comédie française L’Avare de Molière, mis en scène par Lilo Baur. S’inspirant de La Marmite de Plaute, Molière offre, deux ans après Le Misanthrope, le portrait d’un avare d’un incroyable relief. Harpagon projette de marier «sans dot» sa fille Élise à un riche marchand qui pourrait être son père, et son fils Cléante à une riche veuve. Au thème du mariage forcé, le dramaturge ajoute ici celui du rapport père-fils et de la quête d’une éternelle jeunesse, relève Lilo Baur qui retrouve la Troupe pour la sixième fois, juste après sa récente Puce à l’oreille de Feydeau.

A quelle heure? 18h10.

Où? Cinéma Rif, avenue des FAR.

Prix? Adulte 200 DH, étudiant 100 DH.

Tragédie. Roméo et Juliette au Studio des Arts vivants

Une adaptation bouleversante de la célèbre tragédie shakespearienne, toute de fougue et de passion de ce classique incontournable. De magnifiques lumières et la musique, omniprésente doublure du texte, participent du charme puissant du spectacle. Des artistes multidisciplinaires (violoncelle, guitare, accordéon, chant, danse, combat) s’emparent du mythe de Roméo et Juliette pour embarquer les spectateurs au cœur d’un foisonnement de sentiments où se côtoient comédie et tragédie. Théâtre tout public dès 11 ans.

Taverne Philo. Qui a une âme? Qui est une âme?

Le groupe « La Taverne Philo » organise une rencontre-débat conviviale autour de l’âme. Qui a une âme? Qui est une âme? Ces deux questions résument le débat autour d’un concept venu d’Aristote et voyageant au gré des cultures. Âme du monde de laquelle participeraient les âmes individuelles selon Aristote; âme immortelle, composante essentielle de certaines traditions religieuses; âme nécessaire pour être un existant de qualité selon l’expression moyenne «il ou elle manque d’âme». Toutes ces âmes ne relèvent que d’expressions vagues et trop souvent jetées dans la conversation. Venez en discuter autour d’un café post-ftour!

A quelle heure? 21h.

Où? Librairie Bloom Books, 87, avenue Omar El Khayam angle bd Abderrahim Bouabid, Casablanca.

Concert de musique classique par la pianiste virtuose Irina Lankova

Irina Lankova est décrite par la presse internationale comme une pianiste au toucher véritablement poétique et aux couleurs infinies. Artiste Steinway, elle est invitée à se produire à la Salle Gaveau à Paris, au Wigmore Hall à Londres et sur beaucoup d’autres scènes prestigieuses à travers le monde. C’est dans le cadre très élégant de la Palm Ballroom du Fairmont Royal Palm Marrakech qu’elle se produira les 12 et 15 avril prochains. L’artiste proposera une sélection très personnelle de pièces courtes et particulièrement émouvantes de Rachmaninov, Schubert, Chopin ou encore Scriabin qui l’accompagnent depuis sa plus tendre enfance et dans sa vie de concertiste internationale aujourd’hui. A quelle heure? 18h.

Où? Palm Ballroom du Fairmont Royal Palm Marrakech, km 12 route d’Amizmiz.

Prix? Ticket Concert & Cocktail avec l’artiste 450 DH / personne.

Informations & réservations: 05 24 48 79 19 / mrh.dining@fairmont.com