Entre pièces de théâtre, projections de films et débat littéraire… voici les bons plans de sortie ramadan de ce jeudi 14 avril.

Cinéma. Projection-débat avec Wadii Charrad

Dans le cadre de sa programmation culturelle du ramadan, le centre Les Étoiles de Sidi Moumen acceuille ce jeudi une projection-débat autour de deux court-métrages du réalisateur Wadii Charrad : « Youn » et « Comme un 14 février ».

À quelle heure? À partir de 22H00

Où? Centre culturel Les Étoiles de Sidi Moumen, bd Mohamed Zefzaf, Sidi Moumen, Casablanca.

Théâtre. « Rangés » de Houda Loutfi et Adil Lfal

« Qu’est-ce que c’est stupide de se promettre de se supporter éternellement pour le meilleur et pour le pire… Je sais pas qui est ce con qui a décrété qu’on devrait accepter de subir le pire ! Non ! Si on s’aime, alors le jour du mariage il faut se promettre de dégager avant que le pire n’arrive. Ça doit être ça la condition : Promettez- vous de foutre le camp le jour où ça commencera à sentir la merde… Oui… Alors vous pouvez vous embrasser ».

À quelle heure? À partir de 21H30

Où? Studio des arts vivants, 121 boulevard Zerktouni.

Prix? Parterre: 300 dirhams, balcon: 200 dirhams.

Cinéma. « Délicieux » de Éric Besnard

Le film, réalisé par Éric Besnard, est décrit comme « sensuel et romanesque » sur fond de conflit de classes. Synopsis: « À l’aube de la Révolution française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux, mais orgueilleux, est limogé par son maître, le duc de Chamfort. La rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire à ses côtés, lui redonne confiance et le pousse à s’émanciper de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis ».

À quelle heure? À partir de 16H30.

Où? Institut français de Casablanca, 121 boulevard Zerktouni.

Prix? Plein tarif: 30 dirhams, tarif réduit: 20 dhs (pour les adhérents et les moins de 25 ans).

Littérature. « Méditations littéraires » avec Khalil Baba

Le professeur Khalil Baba sera présent pour présenter la revue internationale « Méditations littéraires », spécialisée dans le domaine de la « Littérature générale et comparée ». Publiée en libre accès, elle est dirigée par une équipe de chercheurs d’horizons culturels différents qui, dans un souci de rigueur professionnelle, s’engagent à garantir les critères les plus stricts de qualité et d’intégrité pour la publication des articles, explique-t-on.

À quelle heure? À partir de 21H00.

Où? Institut français de Oujda, Lotissement Chabab, 9 et 11, Al Qods.

Théâtre. « Flash, en darija

Si vous n’avez jamais vu de pièce de théâtre en darija, la Fondation des oeuvres laïques (FOL) vous en offre l’occasion ce soir. « Flash » est inspirée du rapatriement d’un groupe de personnes de l’étranger vers le Maroc pendant la pandémie du Covid-19. La pièce « relate les divers histoires de ce rapatriement », à travers des situations diverses, du conflit à la perte de pouvoir.

À quelle heure? À partir de 22H00.

Où? F.O.L., 16 rue Moussa Bnou Noussair, Casablanca.

Prix? 50 dhs, billets vendus sur place.