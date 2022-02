Expositions, concert, rencontre-débat, cinéma, littérature… H24Info a sélectionné pour vous quelques bons plans pour ce week-end.

Concert-spectacle «Cierra la maleta», avec Barbarita à l’Institut Cervantes de Casablanca

La Madrilène Barbara Moreno, alias Barbarita se donnera en spectacle le 19 février à l’Institut Cervantes de Casablanca. «Cierra la malata est plus qu’un concert: c’est un voyage, une histoire, un spectacle de musique et de danse, un voyage poétique et théâtral à travers le nouvel album de Barbarita, où le visuel, le musical et le corporel trouvent leur place dans une valise qui, une fois ouverte, nous transporte dans un univers où les ténèbres cèdent la place à la lumière, et qui, une fois fermées, nous libère symboliquement de notre propre histoire», écrit l’Institut.

Le concert aura lieu au théâtre de l’Institut Cervantes de Casablanca, 31 rue d’Alger, à 19h, avec une entrée de 50 DH en vente anticipée à l’Institut. Les places sont limitées.

Kabareh Cheikhats à la La Fédération des Oeuvres Laïques (FOL) à Casablanca

La troupe Jouk Attamtil Al Bidaoui (JAA) renfile ses costumes de cheikhates pour rendre un nouvel hommage au style de l’aïta avec son spectacle Kabareh Cheikhats.

Concert le vendredi 18 février de 20h à 21h30 à la FOL, 16 Rue Moussa Ben Noussair, Casablanca. Tarif: 200 DH. Jauge limitée à 50 %.

Sortie du film « Uncharted » au Cinéma Renaissance de Rabat

L’adaptation du célèbre jeu vidéo de Naughty Dog sort dans les salles de cinéma au Maroc et notamment au mythique Renaissance de la capitale le samedi 19 février. Synopsis: Nathan Drake, voleur astucieux et intrépide, est recruté par le chasseur de trésors chevronné Victor «Sully» Sullivan pour retrouver la fortune de Ferdinand Magellan, disparue il y a 500 ans. Ce qui ressemble d’abord à un simple casse devient finalement une course effrénée autour du globe pour s’emparer du trésor avant l’impitoyable Moncada, qui est persuadé que sa famille est l’héritière légitime de cette fortune. Si Nathan et Sully réussissent à déchiffrer les indices et résoudre l’un des plus anciens mystères du monde, ils pourraient rafler la somme de cinq milliards de dollars et peut-être même retrouver le frère de Nathan, disparu depuis longtemps… mais encore faudrait-il qu’ils apprennent à travailler ensemble.

Séances samedi 19 février à 19h et dimanche 20 février à 17h en VOSTFR. Cinéma Renaissance, 360, avenue Mohammed V, Rabat. Tarifs: 50 DH (30 DH pour enfants et étudiants).

« Le livre en fête », festival littéraire à l’institut français de Casablanca

Tables rondes, rencontres, ateliers d’écriture et de français par le slam, le jeu, le théâtre, troc de livres, jeux de conversation, contes… l’Institut français de Casablanca organise un festival littéraire « Le livre en fête » en partenariat avec les libraires de la ville blanche, du 18 au 20 février. Le programme est riche et propose des activités pour petits et grands. Bonus: Partez à la découverte des librairies Casablancaises grâce à un jeu de piste interactif et gagnez de nombreuses surprises.

Du 18 au 20 février à l’Institut français de Casablanca, 121-123 boulevard Zerktouni, et les lieux partenaires. Programme entier en cliquant ici.

« La revanche de Jung », rencontre avec Rachid Achachi au Papers Club Casablanca

Ce vendredi au Papers Club, rencontre avec , pour une rencontre au sujet de Carl Gustav Jung intitulée «La Revanche de Jung». Le XXème siècle a été celui de l’occultation progressive d’un géant de la pensée psychanalytique, celle de Carl Gustave Jung, et ce au profit de l’école freudienne et de ses différentes déclinaisons (lacanisme, freudo-marxisme…). Cependant, l’avènement de la post-modernité et d’une soif de religiosité ont donné lieu à une exhumation de la pensée jungienne. Des mots comme « archétype » et « inconscient collectif » entrent dans le langage courant. Or, c’est d’avantage par la voie du développement personnel et du coaching que ce retour se fait. A travers cette conférence, Rachid Achachi, chroniqueur sur Luxe Radio, présentera une brève introduction de la pensée de Jung, qu’une vie entière ne suffirait pas à cerner dans toute sa complexité.

Conférence ce vendredi 18 février de 18h30 à 20h au Papers Club Casablanca, 108 rue Brahim Nakhai.

Festival International du Conte de Marrakech

La première édition du Festival International du Conte de Marrakech (Marrakech International Storytelling Festival) a lieu du 12 au 20 février 2022, avec la participation d’une quarantaine de conteurs issus des cinq continents. Pour les deux derniers jours de l’événement, venez découvrir des conteurs marocains, australiens, asiatiques mais aussi assister à des conférences sur l’histoire de la langue maternelle ou l’évolution du conte au Maroc et dans le monde.

Le festival se tient dans plusieurs endroits de la ville ocre. Consultez le programme entier en cliquant ici.

Exposition « Rosine Mazin au Maroc, 1969 -1971 » à la Maison de la photo de Marrakech

Plus que deux jours pour aller admirer les clichés de la photographe française Rosine Mazin qui a capturé des images du sud du Maroc et du quotidien du pays entre 1969 et 1971. Née en 1942, lauréate de l’école Vaugirard, Rosine Mazin joignit le studio Souissi à Rabat de 1969 à 1971. Le studio possédait un matériel de qualité dédié à la promotion cinématographique du Maroc. L’artiste parcourut le Maroc, traversa l’Atlas, aima sans nul doute les relations chaleureuses avec la population, l’ambiance unique de ses marchés, de ses fantasias, la beauté des paysages et de l’architecture. En 2019, Rosine Mazin se mit en relation avec la Maison de la Photographie de Marrakech qui a découvert la richesse de son travail, le «double regard» même, tant le travail en couleur est différent du travail en noir et blanc.

Exposition jusqu’au dimanche 20 février au musée de la photographie de Marrakech, rue Ahl Fes, 46 rue Bin Lafnadek. Ouvert tous les jours de 9h30 à 19h. Adulte: 50 DH, moins de 15 ans: gratuit.