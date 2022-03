Que vous aimiez le théâtre dramatique, le slam ou la musique gnaoui, les événements du week-end seront riches et éclectiques. A vos agendas!

Musicien et producteur marocain, actif notamment sous le nom de Guedra Guedra – كدرة كدرة (deux lp publiés à ce jour), Abdellah M. Hassak propose un set électronique dont le focus est la façon dont les Marocains ont pensé la musique contemporaine. Ce concert scelle l’événement intitulé « Horiezontalisme » organisé par l’Institut français de Casablanca et qui présente une série de manifestations culturelles, artistiques et intellectuelles autour de la question des nouvelles formes d’un orientalisme contemporain.