Humour, opéra, théâtre, balade à vélo autour du patrimoine casablancais… Tour d’horizon des activités à ne pas manquer ce week-end.

Amine Radi – L’expert humoriste à Casablanca

Amine Radi se produit à Casablanca pour son dernier spectacle dans lequel il raconte son parcours, de son projet de devenir expert comptable à son ascension dans l’humour.

Quand? Samedi 14 février à 20h.

Où? Théâtre national Mohammed V de Rabat.

Prix? A partir de 250 DH.

Cinéma. Projection d’Abdelinho avec l’équipe du film

Synopsis: Abdelinho est un grand rêveur qui vit dans une petite ville du Maroc. Il est fasciné par tout ce qui a trait au Brésil, au point de parler couramment la langue, de danser régulièrement la samba et d’être éperdument amoureux de Maria, une héroïne de télénovelas. Lorsqu’un télévangéliste arrive en ville, sa vie et celle de toute la ville est bouleversé. Le nouveau film de Hicham Ayouch sera présenté ce week-end dans deux cinémas en présence de l’équipe du film.

Quand et où? Samedi 14 janvier au Mégarama de Marrakech et dimanche 15 janvier à 16h (horaire modifié) au CinéAtlas d’El Jadida.

Prix? Voir auprès des salles de cinéma respectives.

Patrimoine. Visite guidée à vélo « Casa fait son cinéma »

Casa Pocket vous emmène sur les traces de scènes de films tournées à Casablanca, à l’instar de « OSS 117: Le Caire nid d’espions », le film de Michel Hazanavicius avec Jean Dujardin (2006) qui a été tourné entre Ouarzazate, Casablanca, Marrakech et Tanger. Vélos non fournis, contactez @allo.bike.

Quand? Dimanche 15 janvier à 9h (durée 3h).

Où? Lieu de rendez-vous communiqué sur WhatsApp après confirmation à casapocket.officiel@gmail.com

Prix? 150 DH / personne (à régler d’avance par virement).

Théâtre. « Mon pays ma peau »

L’histoire vraie d’une double réconciliation: celle de l’Afrique du Sud avec son terrible passé et celle d’une femme avec elle-même. Antjie Krog, célèbre poétesse sud-africaine blanche, a, pendant trois ans (de 1995 à 1999) suivi les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation pour la SABC (la Radio Nationale) et fait le récit quotidien des auditions. La diversité des témoignages – victimes et assassins, anonymes et politiques (Desmond Tutu, Frédéric Declerck, Winnie Mandela…)- compose un récit passionnant, entre suspens psychologique, thriller politique, drame social et aventure humaine. Lisa Schuster – metteuse en scène – en a fait une adaptation fluide, subtile et sans prétention que servent magnifiquement Romane Borhinger et Diouc Koma, tous deux impeccables.

Quand? Samedi 14 janvier à 20h.

Où? Institut français de Marrakech.

Prix? Tarif plein: 80 dhs. Tarif réduit: 40 dhs (adhérents et -26 ans).

Opéra. « Fedora » en direct de New-York

Après l’assassinat de son fiancé à Saint-Pétersbourg, la princesse Fedora se rend à Paris pour y retrouver le comte Loris Ipanov, suspect numéro un. Il lui confesse son amour mais aussi son crime, qu’elle s’empresse de dénoncer aux autorités russes. Les sentiments de Fedora changent lorsqu’elle apprend le mobile légitime du crime de Loris, sauf que son aveu à la police a provoqué des événements aux conséquences irréversibles… Fedora est un opéra en trois actes, signés du compositeur Umberto Giordano en 1898, pour l’actrice et chanteuse Gemma Bellincioni. Il sera projeté au cinéma Rif en direct par satellite du Métropolitain de New-York.

Quand? Samedi 14 janvier à 18h55.

Où? Cinéma Rif, Casablanca.

Prix? Voir avec la salle de cinéma.

Contes musicaux avec Aleks Sak’s

Narrateur, conteur, musicien, Aleks Sak’s invite le temps d’une parenthèse musicale à un voyage dans un monde imaginaire, féerique et poétique. Pour petits et grands.

Quand? Samedi 14 janvier à 16h.

Où? 5, rue Al Manaziz, maârif, Casablanca (aux pieds des Twins).

Prix? Entrée libre.