Opéra inédit au Maroc, stand-up, cinéma, exposition, salon du livre… Voici les bons plans du weekend:

Inédit au Maroc. NORMA – Opéra de Bellini

Pour son grand retour dans le répertoire opératique, l’Orchestre Philharmonique du Maroc choisit NORMA, le génie dramatique du compositeur italien Bellini, un opéra inédit, jamais joué au Maroc.

Cette œuvre, signature du compositeur, est peut-être la plus grande œuvre maîtresse de l’ère du belcanto. Entre amour, jalousie et oppression, ce personnage sculptural et hors norme, est considéré comme le rôle des rôles par toutes les sopranos.

Norma fut LE grand rôle de Maria Callas. Opéra joué par l’Orchestre Philharmonique du Maroc, le Chœur Philharmonique du Maroc, avec Olivier Holt à la direction, Maria Pia Piscitelli dans le rôle de Norma, Antonello Palombi dans le rôle de Pollione et Stefanna Kybalova dans le rôle d’Adalgisa. Durée du concert: 3h15min. Entracte: 30 min.

Quand? Jeudi 2, samedi 4 et lundi 6 juin à 19h.

Où? Théâtre Mohammed V, Rabat.

Prix? Entre 80 et 350 DH. Billetterie en ligne sur https://opm.ticket.ma. Points de vente: Casablanca: EIMD Casablanca, Librairie Carrefour des livres (Maarif). Rabat: EIMD Rabat, Studio Flash (Agdal), Théâtre Mohammed V.

Gnaoua Festival Tour

Après deux ans d’absence due à la pandémie, et puisque les conditions actuelles ne permettent toujours pas l’organisation de la 23e édition, le Festival, fidèle à son esprit si singulier, se réinvente une fois encore et devient le Gnaoua Festival Tour. Une caravane musicale sillonne le Maroc durant tout le mois de juin pour aller à la rencontre de son fidèle public à Essaouira mais aussi à Marrakech, Casablanca et Rabat: des concerts de tagnaouite la plus pure et des fusions toujours plus audacieuses.

Plus de 150 artistes venus de près de 15 pays, donnent libre cours à leur talent lors de 30 concerts inédits, l’occasion de célébrer dans la joie l’inscription de l’art gnaoua au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco.

Première étape ce weekend à Essaouira pour 12 concerts avec au programme concerts fusions, six concerts gnaoua et un concert issaoua, ainsi qu’une parade d’ouverture.

Quand? Vendredi 3 et samedi 4 juin à partir de 20h30 (parade d’ouverture le vendredi à 17h).

Où? Place Moulay El Hassan et Dar Souiri à Essaouira.

Prix? Pass 400 DH pour les deux jours.

Stand-up de Paris débarque à Casablanca

Le Studio des Arts Vivants reçoit plusieurs humoristes parisiens, pour la plupart passés par le Jamel Comedy Club: Younes Depardieu, qui s’était fait connaître avec son duo Younes & Bambi avant de continuer sa carrière solo, Ilyes Mela, Nordine Ganso, élu étudiant le plus drôle de l’année par le concours Campus Comedy Tour, Ayoub Marceau, athlète reconverti dans l’humour, Ilyes Djadel et Mimo Lazrak, jeune casablancais parti faire ses armes à Paris.

Quand? Vendredi 3 juin à 21h.

Où? Studio des Arts Vivants, 38 bd Abdelhadi Boutaleb, Casablanca.

Prix? Balcon: 200 DH, orchestre: 300 DH.

Cinéma. « Petite nature » de Samuel Theis

Synopsis: Johnny a dix ans. Mais à son âge, il ne s’intéresse qu’aux histoires des adultes. Dans sa cité HLM en Lorraine, il observe avec curiosité la vie sentimentale agitée de sa jeune mère. Cette année, il intègre la classe de Monsieur Adamski, un jeune titulaire qui croit en lui et avec lequel il pousse la porte d’un nouveau monde. «Petite nature» de Samuel Theis est un drame lumineux porté par un jeune acteur bluffant de vérité. Un très beau film d’apprentissage à découvrir dans les salles de l’Institut français du Maroc ainsi qu’à la Cinémathèque de Tanger.

Quand et où? Vendredi 3 juin à 19h à l’Institut français de Tétouan, dimanche 5 juin à 19h à la Cinémathèque de Tanger, mardi 7 juin à 19h30 à l’Institut français de Casablanca.

Exposition. « Le droit de vivre » à l’espace Artorium à Casablanca

La Fondation TGCC accueille l’exposition Le droit de vivre, initialement inaugurée le samedi 9 octobre 2021 au MACMA, Musée d’art et de culture de Marrakech. A l’initiative du Comité d’organisation (Driss El Yazami, Mahi Binebine et Younès Ajarraï) et avec le support de la Fondation Ajial, elle regroupe les œuvres de treize plasticiens marocains à l’occasion de la journée mondiale contre la peine de mort. 13 artistes ont fait l’effort difficile de créer à partir d’un thème aussi sombre. On retrouve entre autres Abderrahim Yamou qui met en exergue à travers ses peintures une condamnation à mort symbolique et violente.

Mohammed El Baz quant à lui nous présente une installation de bonbonnes de gaz appelée «Fuck Death» ou encore Itaf Benjelloun qui nous présente une sculpture qui se veut une métaphore de la déshumanisation qu’implique le pourvoir d’ôter la vie. L’exposition réunira également les oeuvres de Mahi Binebine, Fatiha Zemmouri, Narjisse El Joubari, Mohamed Lekleti, Najia Mehadji, Mohamed Mourabiti, Mariam Tagadirt, Yasmina Alaoui, Amina Benbouchta et Ilias Selfati.

Quand? Du 26 mai au 26 juillet 2022.

Où? Espace d’art Artorium, 4, rue Al Imam Mouslim, Casablanca.

Littérature. Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL) à Rabat

Le salon du livre revient enfin après deux années de pandémie. A l’occasion de la désignation de Rabat Capitale de la culture africaine pour l’année 2022 et en reconnaissance des liens pluridimensionnels qui existent entre la culture marocaine et celle des pays africains frères, la 27e édition du SIEL met en avant la littérature africaine. 712 exposants participent à cette édition (273 directs et 439 indirects), représentant 55 pays du monde arabe, de l’Afrique, de l’Europe, de l’Amérique et de l’Asie. Un large éventail de publications sera présenté au salon reflétant une diversité et une richesse qui, en chiffres, atteint 100.000 titres. Diverses activités sont prévues pour la catégorie Enfance/ Jeunesse qui profitera de 79 animations (activités pédagogiques, ateliers artistiques et scientifiques) encadrées par 63 animateurs.

Quand? Du 3 au 12 juin.

Où? Espace Olm Souissi, Rabat.