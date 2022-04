Ateliers de contes, concert de luth, scènes ouvertes aux jeunes talents, théâtre, expositions… H24Info a sélectionné les bons plans du week-end pour animer vos journées et soirées ramadanesques.

Tournoi d’échecs au centre Les Etoiles de Jamaâ El Fna

Ramadan et les jeux de société, l’un ne va pas sans l’autre. Que ce soit pendant la journée pour passer le temps ou pour animer les soirées entre amis ou en famille, ils sont toujours présents. A la suite d’une série de cours organisée au centre Les Étoiles de Jamâa El Fna, ce dernier accueillera son premier tournoi d’échecs en présence du champion régional des moins de 12 ans, Louay Mazza.

Quand? Dimanche 10 avril à 14h00.

Où? Centre Les Etoiles de Jamaâ El Fna, 36 Derb Fhal Zefriti, Marrakech.

Scènes ouvertes aux Etoiles de Sidi Moumen

Les soirées ramadanesques sont connues pour être des occasions de rassemblement en toute convivialité. C’est inspiré de la tradition de la halka que le Centre Culturel de Sidi Moumen ouvrira ses portes aux jeunes artistes tous les vendredis soir du Ramadan à 22h pour des Open stage talents. Vous avez du talent, peu importe votre domaine de prédilection, vous trouverez sûrement votre bonheur !

Au programme :

Vendredi 8 avril : Stand up

Vendredi 15 avril : Beatbox Jam

Vendredi 22 avril : Jam musique

Vendredi 29 avril : Open mic Slam

Où? Centre culturel des Etoiles de Sidi Moumen, Avenue Mohamed Zefzaf, Sidi Moumen, Casablanca.

Atelier de conte dans la tradition des halqas à Fès

Le Centre culturel Les Étoiles de la Médina organise un atelier sur l’art de la halqa, animé par l’artiste Brahim Daldali. Lors de cet atelier, les participants découvriront le conte et ses composants, ainsi que les méthodes de diction et de prononciation. Objectif: être en mesure de mettre en œuvre ces techniques lors de la deuxième session de ces ateliers pour pouvoir raconter des contes à leur tour.

Quand? Jeudi 7 et vendredi 8 avril à 21h30.

Où? Centre Les Etoiles de la Médina, 16 impasse Hrichi, El Hamiya, Douh, Fès.

Concert Nuits du Ramadan – Araw’N’Fazaz

Depuis des années, Léo Fabre-Cartier, joueur de oud français, côtoie à Khenifra le maître de lotar Younes Baami, jeune virtuose et disciple du grand Mohamed Rouicha. De cette rencontre est né Araw N’Fazaz, un nouveau visage de la chanson amazighe du Moyen-Atlas. S’accompagnant de musiciens tous originaires de Khenifra et présentant un répertoire de chansons composées par Younes Baami, Araw N’Fazaz nous donne l’occasion de (re)découvrir cette musique extraordinaire.

Quand? Vendredi 8 avril de 21h30 à 23h.

Où? Institut français de Casablanca, 121 bd Zerktouni.

Prix? Plein tarif : 80dhs – Tarif réduit : 60dhs (pour les adhérents et les moins de 25 ans).

Théâtre musical – Soufi mon amour

Entre expérience artistique et voyage mystique, Hassan El Jaï se met en scène et interprète tous les personnages de son adaptation du roman best-seller mondial «Soufi, mon Amour» de Elif Shafak. Après une centaine de représentations au Maroc et à l’étranger, Hassan El Jaï revient accompagné par le musicien Abd-Chakûr Boussougou sur plusieurs instruments traditionnels.

On suit le périple de Shams de Tabrîz, le célèbre derviche errant du 13e siècle, vers la ville de Konya. Sur les pas du maître spirituel de Rûmi, et à travers ses rencontres avec différents protagonistes fascinants; le public est invité à arpenter un chemin initiatique, au bout duquel l’amour se révèle être à la fois la raison et le but ultimes…

Quand? Samedi 9 avril à 21h30.

Où? Complexe Culturel D’Anfa, rue Ahfir, Casablanca.

Prix? 200 DH.

Rencontre avec le journaliste espagnol Hilario Pino

Hilario Pino, journaliste, présentateur de télévision et grande figure du monde de la communication en Espagne, donne une conférence — avec traduction simultanée espagnol/français — sur l’impact des réseaux sociaux sur la consommation de l’information et le danger de la manipulation.

Quand? Vendredi 8 avril à 21h.

Où? Instituto Cervantes, Théâtre / Salón de Actos, 31, rue d’Alger, Casablanca.

Exposition – Horizons intérieurs, arrêt sur image au Maroc

Après le concours « Horizons intérieurs: partage et convivialité au temps du confinement » (avril 2020), Langages du Sud organise, en collaboration avec l’ONCF, l’exposition éponyme à la gare de Rabat Agdal. Au programme, 25 clichés uniques réalisés par des photographes de toutes les régions du Maroc, accompagnés des poèmes de Fouad Laroui, afin de relater les émotions de cette situation inédite du confinement.

Quand? Jusqu’au 14 avril.

Où? Gare de Rabat Agdal.