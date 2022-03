Fête indienne, expositions, cinéma, spectacle… H24Info a sélectionné les bons plans du weekend.

Pour tous les fans de la Fête des Couleurs (Holi) et de l’univers de Bollywood, Paint & Drink vous donne rendez-vous le samedi 26 mars 2022 de 15h00 à 19h00 au Restaurant indien Clay Oven à Casablanca, pour profiter d’une ambiance toute particulière. Découvrez vos talents artistiques en peignant des Mandalas, jouez avec les couleurs de Holi en portant des vêtements blancs ; amusez-vous à danser avec l’équipe Bollywood Stars of Morocco et déguster de la nourriture et boissons indiennes.

Inscription obligatoire au +212 625-114518 / +212 689-336732.

Prix : 350 DH comprenant un atelier Mandala avec peinture, tout le matériel nécessaire, les couleurs Holi, boisson au choix, spectacles de danse Bollywood (option 1) ou plat indien, couleurs Holi, spectacles de danse Bollywood.

« Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXᵉ siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir et survivre à ses illusions. »

« Illusions perdues » d’après Honoré de Balzac est un film dramatique réalisé par Xavier Giannoli (France – 2021 – 2h30) avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste. Interdit au moins de 16 ans.

Dimanche 27 mars à 11h à l’Institut français de Casablanca, 121 bd Zerktouni. Préachat des places vivement conseillé.

Plein tarif : 30dhs – Tarif réduit : 20dhs (pour les adhérents et les moins de 25 ans).

« How real is real? », nouvelle exposition à La Galerie 38

La Galerie 38 met en avant deux artistes marocains, Saad Nazih et Hicham Matini, dans une exposition intitulée « How real is real? ». Le premier est diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Casablanca, l’autre de celle de Tétouan. Saad Nazih propose une vision engagée et corrosive, du monde qui nous entoure. Un monde où se côtoient illusion d’égalité et entraves aux libertés individuelles. Un monde où se heurtent les dérives de l’argent et du pouvoir à l’éthique et aux valeurs morales. De son côté, Hicham Matini s’interroge à travers la peinture sur l’ambivalence de ses relations face aux nouvelles technologies. Ses toiles connectent instantanément le regard et l’esprit et remettent en question les certitudes les plus ancrées sur les idées de progrès, de qualité et d’altérité.

Du 25 mars au 25 avril 2022 à La Galerie 38 au Studio des Arts Vivants, 38 boulevard Abdelhadi Boutaleb (ex-route d’Azzemour).

Exposition des photos gagnantes au concours « World Press Photo » L’exposition présente les clichés de photojournalisme qui ont marqué l’année 2021 et sélectionnés à l’occasion du 64e concours annuel de World Press Photo. Les gagnants ont été choisis par un jury indépendant qui a examiné plus de 74.470 photographies présentées par 4.315 photographes de 130 pays. Fondée en 1955 par un groupe de photographes néerlandais, la Fondation World Press Photo est une plate-forme mondiale prestigieuse reliant les photojournalistes, photographes documentaires et le public mondial grâce à une narration fiable. Du 20 mars au 15 avril 2022 à la Bibliothèque nationale du royaume du Maroc (BNRM), Av. Ibn Khaldoun, à Rabat. Tél. +212 5 37 27 23 00. Heures de visite: de 9h à 19h.

Spectacle de danse « Telles quelles/Tels quels » par Bouziane Bouteldja, Dans6t

Avec TELLES QUELLES, TELS QUELS, c’est un hymne à la vie dans le cadre d’un dialogue interculturel entre de jeunes danseurs marocains et français. Les thématiques abordées sont en lien avec l’actualité et les problématiques sociétales, de part et d’autre de la méditerranée. Dans une réalité fragmentée et plurielle, la jeunesse est aujourd’hui dans une culture mondialisée et les questions d’identité, d’altérité, de genre… se posent de façon aigüe. Les paradoxes dans lesquels vivent les jeunes sont questionnés et nourrissent le processus d’écriture chorégraphique. Chorégraphie / Bouziane Bouteldja. Danseurs: Naïs Haïdar, Allison Benezech, Zineb Boujema, Fatima Zohra El Moumni, Mouad Aissi, Redouane Nasry et Soufiane Faouzi Mrani.

Samedi 26 mars de 20h30 à 22h à l’Institut français de Casablanca, 121 bd Zerktouni.

Plein tarif : 80dhs – Tarif réduit : 60dhs (pour les adhérents et les moins de 25 ans).