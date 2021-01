Malgré la situation sanitaire actuelle, la vie culturelle persévère avec une série d’événements en réel ou en virtuel. Programme des prochaines semaines…

L’Inde s’invite dans les assiettes de l’Oberoi-Marrakech

L’Oberoi, Marrakech propose une expérience culinaire unique au Maroc avec des recettes traditionnelles spécialement préparées par le chef indien Anand Singh. Il s’agit du Thali, «assiette» en indien, qui est la manière authentique et traditionnelle indienne de manger. Dégustez un assortiment de plats savoureux disposés sur un plateau rond d’une façon artistique qui invite à la dégustation: curry de légumes, samosa de bœuf aux épices indiennes, kebbab, poulet masala et autres spécialités incontournables de l’Inde en une seule assiette, pleine de saveurs et de couleurs, sans oublier le fameux pain naan. En plus du menu Indien à la carte, le concept Thali se retrouve au restaurant Tamimt du 1er au 28 février 2021 pour diner seulement, de 17h00 à 22h00 à 595 DH par personne.

>> The Oberoi Marrakech, Route de Ouarzazate, 40.000 Marrakech. Tél. : 05 25 08 15 15.

Exposition de l’artiste Larbi Cherkaoui: Spirit of the letter

La galerie d’art L’Atelier 21 présente du 9 février au 12 mars 2021, La galerie d’art L’Atelier 21 présente du 9 février au 12 mars 2021, d’un motif à la fois spirituel et plastique. pour la première fois lors d’une exposition individuelle, les œuvres de l’artiste calligraphe Larbi Cherkaoui. Intitulée «Spirit of the letter », cette exposition est dédiée au mystère de la lettre, haussée au rang Né en 1972 à Marrakech, Larbi Cherkaoui a obtenu un diplôme d’arts appliqués. Le travail lent, patient et méticuleux est hissé au rang de sacerdoce pour cet artiste pour qui réaliser une œuvre plastique est une forme de prière. Artiste calligraphe à l’origine, Larbi Cherkaoui a gardé intacte sa passion pour cet art, même lorsqu’il a expérimenté de nouveaux matériaux, résolument contemporains. La peau est le support privilégié de l’artiste. Certaines de ses œuvres récentes se présentent comme des puzzles ou encore de petits rectangles recouverts de peau, que l’artiste teint au henné́ pour créer des compositions où des lettres enchevêtrées imposent de la présence, apanage des artistes habités.

>> D u 9 février au 12 mars 2021. Galerie d’art L’Atelier 21. 21, rue Abou Mahassine Arrouyani (ex rue Boissy-d’Anglas) Casablanca 20100. Tél.: 05 22 98 17 85. www.atelier21.ma.

«Unicité», l’exposition de l’artiste Sonia Bennis au Mövenpick Mansour Eddahbi Marrakech

Jusqu’au 20 février 2021, l’artiste peintre marrakchia Sonia Bennis, investit les murs et les espaces de vie du Mövenpick Mansour Eddhabi pour nous dévoiler sa toute première exposition rythmée par des toiles de peinture et des tables présentées comme des bijoux d’art. L’artiste Sonia Bennis manipule depuis plusieurs années différents matériaux tel que la pâte de verre, l’argile, les œufs d’autruche, le bois en passant par des métaux comme le maillechort et le cuivre ainsi que plusieurs techniques artistiques dont la sculpture et différentes techniques de peinture. Aujourd’hui elle combine tout ce savoir et propulse son instinct créatif en choisissant un nouveau champ d’expression qu’elle dévoile au large public au travers de sa première exposition intitulée «Unicité» où sont présentes une myriade d’œuvres d’art dont des toiles et des tables.

Dans le cadre de cette exposition, une collection d’œuvres d’art de l’artiste est commercialisée sous le nom «ByOrgalia». Fascinée par le travail de la résine et inspirée par la noblesse et l’authenticité du bois, Sonia Bennis confectionne des tables décoratives qui donnent l’illusion d’être mouvantes. Chaque pièce de bois par sa forme, sa couleur et son ramage inspire l’artiste pour ses créations et la transporte dans un univers envoutant d’émotion. Elle adopte pour chaque création un style de travail singulier qui va l’accompagner jour après jour pour aboutir à un résultat impressionnant, de beauté et de précision, conférant esthétique, vie et chaleur. C’est l’âme et l’histoire centenaire de ce meuble que l’artiste traduit aujourd’hui de manière unique dans chacune de ses œuvres, embellies d’une expression toute particulière qui transforme l’espace de vie en galerie d’art.

>> Exposition UNICITE, présente jusqu’au 20 février 2021, à découvrir au Mövenpick Marrakech. Boulevard Mohamed VI, Marrakech. Tél.: 0524339100.

Le calligraphe Abdeslam Rihani au Centre culturel les Etoiles de Sidi Moumen

La Fondation Ali Zaoua démarre l’année 2021 en toute spiritualité. Ce mois de janvier, le Centre culturel les Étoiles de Sidi Moumen accueille l’artiste calligraphe Abdeslam Rihani pour une exposition personnelle qui se tiendra du 23 au 31 janvier. Reconnu par les critiques d’arts calligraphiques pour la finesse de ses traits et ses choix de couleurs chaleureuses, Rihani nous emmène dans un univers spirituel et onirique riche qui mêle technicité de l’art calligraphique et beauté de l’esthétique abstraite. Né en 1983 à Fès, Abdeslam Rihani est un passionné d’arts traditionnels. Il choisit très tôt de se consacrer à la culture magrébine islamique et à la richesse de l’identité marocaine. Également entrepreneur spécialisé dans la restauration d’anciens bâtiments traditionnels, Rihani est aussi directeur artistique du festival international de calligraphie arabe de Fès. Son parcours est riche d’exposition personnelle et collective, nationale et internationale. Passionné par son art, il est également pédagogue et initie les nouvelles générations à l’art de l’écriture sainte au sein du Centre culturel Les Etoiles de la Médina à Fès. Les amateurs de calligraphie arabe auront d’ailleurs l’occasion d’en apprendre plus sur les techniques d’écriture des textes sacrés lors d’un atelier de calligraphie, prévu le dimanche 24 janvier à 10h au Centre culturel Les Etoiles de Sidi Moumen.

>> Vernissage prévu le samedi 23 janvier à 17h. Centre culturel les étoiles de Sidi Moumen, Bd Mohamed zefzaf Atacharouk. Sidi Moumen – Casablanca. Tél.: +212 (0) 522 72 49 23. [email protected] www.fondatonalizaoua.org

Stud’Ifo, le labo des jeunes musiciens de l’Oriental

L’Institut français d’Oujda lance STUD’IFO un format pour valoriser et soutenir la création musicale de l’Oriental. En 2021, les 21 de chaque mois à 21h et jusqu’au 21 juin jour de la fête de la musique, un concert privé est offert sur les réseaux sociaux. Le mois prochain, des artistes interpréteront la musique gharnati, et le mois de mars un hommage sera rendu à la chanson française dans le cadre du mois de la francophonie. Une restitution de toutes les éditions passées sera donnée le 21 juin prochain pour célébrer la fête de la musique.

>>En partenariat avec l’Agence de l’Oriental, Max Team Production et Snitra. Prochaine édition: le 21 février à 21h.

Projection « Dans tes Yeux, je vois mon Pays » de Kamal Hachkar

Dans le cadre de ses activités mensuelles dédiées à la promotion de la culture des droits humains via le cinéma, l’ARMCDH programme aux Jeudis Cinéma et Droits de l’Homme le 28 Janvier 2021 à 19h, le troisième opus du travail documentaire du réalisateur marocain Kamal Hachkar sur l’identité intitulé «Dans tes yeux, je vois mon pays». Le réalisateur Kamal Hachkar sera présent en live pour débattre autour de son film, le vendredi 29 janvier 2021 à 20h00 sur la page Facebook de l’ARMCDH et à travers l’application zoom via le lien: https://zoom.us/j/95110201419

Cette projection-débat virtuelle est organisée dans le cadre du projet « le cinéma plateforme pour la promotion des droits de l’Homme et de la citoyenneté » cofinancé par l’Union européenne et l’Ambassade des Pays bas au Maroc.

>> Le film sera disponible sur la plateforme cinéma du site de l’ARMCDH (inscription gratuite au préalable sur le site) du jeudi 28 janvier à 19h00 jusqu’au jeudi 4 février 2021. Débat avec le réalisateur le 29 janvier à 20h sur la page Facebook de l’ARMCDH et à travers l’application zoom via le lien: https://zoom.us/j/95110201419