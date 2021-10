Expositions, visites virtuelles, rencontre-débat, films au cinéma ou chez soi… H24Info a sélectionné pour vous quelques bons plans pour ce week-end.

«Musée numérique : visite libre / Micro-Folie Casablanca»

L’expérience hors du commun est proposée par l’Institut français de Casablanca. «Il offre une sélection d’œuvres provenant des plus prestigieuses institutions culturelles comme le Musée du Louvre, le Centre Georges-Pompidou, le Château de Versailles ou encore le Festival d’Avignon; à découvrir dans des conditions de diffusion optimales et une qualité d’image haute définition», affirment les organisateurs. L’exposition convient d’ailleurs à tous les âges.

Où? Institut français de Casablanca, 121 boulevard Mohammed Zerktouni.

Quand? Samedi 16 octobre à 15h.

Prix? Gratuit.

«James Bond : mourir peut attendre»

Mourir peut attendre, mais pas James Bond. Le tout dernier de la saga et tout dernier de Daniel Craig dans le rôle de 007 est à l’affiche dans les salles de cinéma au Maroc depuis le 6 octobre. Synopsis: James Bond a quitté les services secrets et coule des jours heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son aide: il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. Mais la mission se révèle bien plus dangereuse que prévu et Bond se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de redoutables armes technologiques… Pas de spoiler, courez vite le voir avant sa déprogrammation.

Où? Se renseigner sur la programmation des salles de cinéma de votre zone géographique.

Exposition « L’éloge du chaos » de l’artiste Fouad Chardoudi

L’Institut français de Rabat expose les œuvres de l’artiste-peintre et poète marocain Fouad Chardoudi. «Ce créateur parvenu à la plénitude de son art n’a jamais cessé d’épeler les sinuosités de l’âme. Ce chaos qu’il accueille et restitue dans ses toiles est ici rendu dans toute sa puissance expressive», souligne l’Institut. Un rendez-vous ouvert à tous, et surtout à ne pas manquer.

Où? Institut français de Rabat, 1 rue Abou Inane.

Quand? Du 14 octobre au 13 novembre 2021.

Rencontre avec Alice Coffin sur le thème « médias et féminismes »

Journaliste dans un quotidien pendant plusieurs années, la parole d’Alice Coffin, féministe, lesbienne, militante n’a jamais pu se faire entendre, comme le veut la sacrosainte neutralité de la profession. Pourtant, nous dit-elle, celle-ci n’existe pas. Dans son essai très personnel, Le Génie lesbien , paru l’an dernier et ayant créé la polémique, Alice Coffin raconte et tente de comprendre pourquoi, soixante-dix ans après la publication du Deuxième sexe, et malgré toutes les révolutions qui l’ont précédé et suivi, le constat énoncé par Simone de Beauvoir, «le neutre, c’est l’homme», est toujours d’actualité. Elle y évoque son activisme au sein du groupe féministe La Barbe, qui vise à «dénoncer le monopole du pouvoir, du prestige et de l’argent par quelques milliers d’hommes blancs.» Elle revient sur l’extension de la PMA pour toutes, sur la libération de la parole des femmes après #Metoo; interroge aussi la difficulté de «sortir du placard». Et sans jamais dissocier l’intime du politique, elle tente d’expliquer ce qu’être lesbienne aujourd’hui veut dire en France.

Rencontre en dialogue avec HajarRead, youtubeuse littéraire engagée sur les questions féministes, queer et décoloniales. Entrée libre. Egalement retransmise en direct sur la page Facebook de l’Institut français de Casablanca

Où?Institut français de Casablanca, 121 bd Zerktouni.

Quand? Samedi 16 octobre à 19h30.

Exposition «Efflorescence» de Yamou

L’artiste plasticien Yamou expose ses œuvres récentes à la galerie d’art L’Atelier 21 à Casablanca. Une occasion à saisir pour redécouvrir l’artiste qui «n’en a pas fini de créer, défaire et recréer son jardin pictural, sans jamais être satisfait du résultat, s’engageant à chaque fois dans de nouvelles recherches, exploitant toujours des pistes innovantes, inédites sans se fourvoyer de sa passion fusionnelle pour la nature».

Où? Galerie d’art L’Atelier 21, rue Abou Al Mahassine Royani.

Quand? Du 5 octobre au 8 novembre 2021.

32 films palestiniens à (re)découvrir sur Netflix

La plateforme Netflix a lancé jeudi une toute nouvelle collection intitulée « Histoires palestiniennes » comprenant des films tous primés et réalisés par des Palestiniens ou relatant des histoires se déroulant en Palestine. On retrouve notamment le court-métrage primé «The Crossing» de Ameen Nayfeh ou encore le film nominé aux Oscars «Ave Maria».

[cinéma] « Palestinian Stories » sur Netflix : Le 14 octobre, publication d’une toute nouvelle collection de 32 films et documentaires primés réalisés par des cinéastes palestiniens ou portant sur la condition des palestiniens. pic.twitter.com/fm1gTpTYPQ — Cynthia Baptiste (@CynthiaBap75) October 15, 2021

Où? Cliquer sur le lien Netflix ici.

Exposition « L’Afrique vue par ses photographes, de Malick Sidibé à nos jours »

La photographie s’invite au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain pour cette rentrée culturelle 2021 de la FNM, avec «L’Afrique vue par ses artistes, de Malick Sidibé à nos jours». Depuis le 13 octobre 2021, les portraits instantanés de Malick Sidibé réalisés dans la pure tradition du studio africain, habilleront les cimaises du MMVI dans un premier parcours. Riche en authenticité, en spontanéité et en joie de vivre, l’œuvre de Sidibé capte cette insouciance de la vie, qui lui est chère, et illustre les espoirs de toute une jeune génération malienne dans le Bamako du siècle dernier, festif et dynamique. Parallèlement, le second parcours se focalise sur les jeunes photographes africains contemporains qui interrogent et déconstruisent les stéréotypes et les clichés longtemps assimilés à l’Afrique, en rupture avec l’optimisme de Malick Sidibé. Des portraits du Camerounais Samuel Fosso, du Béninois Leonce Raphael Agbodjelou, du Zimbabwéen Kudzanai Chiura et de la Sud-africaine Zanele Muholi… construisent un récit collectif qui réunit des histoires singulières. Leurs photos interrogent les croyances et les mythes, et questionnent les héritages postcoloniaux et les enjeux socio-politiques et climatiques du 21e siècle. Après «Afrique en Capitale» et «Lumières d’Afriques», organisées en 2017 et 2019, la FNM poursuit sa mission de diplomatie culturelle.

Où? Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, 2 avenue Moulay Hassan, Rabat.

Accès? Le musée vous accueille tous les jours de 10h à 18h.