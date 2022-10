Concerts, comédie musicale, atelier théâtrale, festival vegan… Tour d’horizon des activités à ne pas manquer ce weeekend.

Concert. Lailat Mawlid 100% issaouiya

A l’occasion du mois de l’Aïd Al-Mawlid Nabawi, Haj Said Berrada revient à Rabat le temps d’une soirée spéciale « Lailat mawlid » 100% issaouiya en compagnie de Fatima Zahra Miloud de Tétouan.

Quand? Samedi 15 octobre 2022 à 20h.

Où? Théâtre national Mohammed V, 172 av. Al Mansour Addahbi, Rabat.

Tarifs? Orchestre 200 DH, balcon 150 DH.

Comédie musicale. La Reine des Neiges à Casablanca

Après des centaines de dates dans toute la France à guichet fermé, le spectacle comédie musicale de « La Reine des Neiges » débarque en exclusivité à Casablanca le 15 octobre 2022. Une féérie magique au décor merveilleux qui ravira petits et grands. Des chansons populaires interprétées par des artistes de talent créeront une atmosphère drôle, mêlant l’amour et intrigue.

Quand? Trois séances samedi 15 octobre: 11h, 14h30 et 16h30.

Où? Cinéma Mégarama, bd de la Corniche, Casablanca.

Tarifs? A partir de 200 DH.

OPM. Tableaux d’une exposition de Moussorgski

L’Orchestre Philharmonique du Maroc revient plein de fougue et de passion après deux saisons musicales perturbées par la crise sanitaire et lance sa 27e saison symphonique, sous le thème du fantastique. Pour ses concerts d’ouverture, l’OPM invite son public à une promenade à la fois picturale et musicale à travers les colorés « Tableaux d’une exposition » de Moussorgski. À l’origine écrite pour piano, le compositeur Maurice Ravel retranscrit l’œuvre pour orchestre, en y mettant son génie orchestrateur. Les Tableaux d’une exposition prennent ainsi une tout autre ampleur. Les timbres et les couleurs des instruments soigneusement choisis par Ravel viennent rajouter une puissance et une profondeur indéniable à l’œuvre de Moussorgski. Pour diriger ce concert exceptionnel, l’OPM invite Wolfgang Doerner, chef d’orchestre autrichien de renommée internationale et la jeune soliste Raphaëlle Moreau qui ouvrira le programme dans un concerto pour violon de Mendelssohn.

Quand? Dimanche 16 octobre à 18h à Tanger, mardi 18 octobre à 20h à Rabat, mercredi 19 et jeudi 20 octobre à Casablanca.

Où? Tanger: Centre culturel Ahmed Boukmakh, Av. Raimundo Lulio. Rabat: Théâtre Mohammed V, 172 Av. Al Mansour Addahbi. Casablanca: Théâtre Mohammed VI.

Tarifs? Entre 50 et 200 DH.

Véganisme. 4e édition du Festival International VegFest Morocco

L’Association Nationale des Vegans au Maroc, Veg’Morocco, organise la quatrième édition du Festival International VegFest Morocco à la Faculté de médecine et de pharmacie de Fès, en partenariat avec les deux organisations internationales VegFund et Generation Vegan. Un événement qui se tiendra sous le slogan « Ensemble vers la paix » en hommage à la Ligue palestinienne pour les animaux. Veg’Morocco encourage l’adoption d’un régime alimentaire sain, responsable et respectueux des animaux qui contribue à la préservation de l’environnement. Au programme: un panel de participants vegans issus de différents pays qui aborderont une série de questions liées à la santé, l’écologie et l’éthique dans le traitement des animaux afin de sensibiliser le public et de lui fournir les informations nécessaires à la prise de conscience des problématiques concernées. Les présentations et séminaires comprendront des séances de yoga et de méditation, ainsi que des ateliers de cuisine animés par des chefs et des experts en la matière.

Quand? Du 15 au 16 octobre à partir de 9h.

Où? Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire de Fès.

Tarifs? Afin de promouvoir les projets vegans et d’encourager les initiatives écologiques, VegFest Morocco ouvrira ses portes au public au prix de 110 DH.

Cinéma. Semaine du film nordique

Sous le thème des « Pionniers nordiques », les ambassades de la Norvège, du Danemark, de la Finlande et de la Suède vous invitent à la Semaine du cinéma nordique. Venez assister à la projection de films qui mettent à l’honneur des architectes, des aventuriers, des sportifs et des chefs cuisiniers qui ont marqué leurs domaines respectifs.

Quand? Du 14 au 18 octobre. Un nouveau film sera projeté tous les soirs dès 19h en version originale sous-titrés en français. Programme ici.

Où? Cinéma Renaissance, 350 Av. Mohammed V, Rabat.

Tarifs? Entrée libre dans la mesure des places disponibles. Pop-Corn offert.

Atelier. Impro théâtrale avec l’acteur Yassine Sekkal

Venez improviser et laisser place à la surprise lors d’un atelier ouvert d’improvisation théâtrale animé par l’acteur Yassine Sekkal. Également comédien et marionnettiste, Yassine Sekkal est lauréat de l’ISADAC. Il s’est formé auprès de grands noms de la scène artistique. Il participe à plusieurs pièces de théâtre, expérimente aussi le théâtre de rue avec la Cie Terminus. Yassine Sekkal se fait remarquer tant au petit qu’au grand écran, notamment dans «Victimes» de Hakim Nouri, la série «Une heure en enfer» de Yassine Fennane ou encore des films comme «Majid», «La famille Marche à l’ombre », ou plus récemment «The sea is Behind» et «Starve your dog» de Hicham Lasri. Nombre de places limité.

Quand? Samedi 15 octobre de 16 à 18h.

Où? L’Uzine, 19 bd Mouatamid Ibnou Abbad, ancienne Route de Rabat, Casablanca.

Tarifs? Gratuit.

Compagnie Kifdanse – « Novice No-vice » (France/Tunisie)

Dans le cadre de la 8e édition des Rencontres chorégraphiques de Casablanca, la compagnie Kifdanse présente « Novice No-vice » (France/Tunisie), une expérience qui représente un voyage dans le temps dans un espace virtuel qui n’a pas de forme spécifique. Il est interprété par deux danseurs qui représentent un et plusieurs corps transformables sur le plateau dans une configuration proche du public. En se basant sur des éléments de suspension et des mouvements circulaires, les corps évoluent dans un mouvement continu de transformation et de développement, avec l’unité (l’espace, musique, lumière mouvement) et des projections d’éléments visuels sur le plateau.

Quand? Samedi 15 octobre à 20h30.

Où? Institut Français de Casablanca, 121 bd Zerktouni.

Tarifs? 30 DH.