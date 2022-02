Exposition, sortie cinéma, série, concert symphonique, rap ou encore rock, pleins d’évènements vous attendez ce week-end…

L’Orchestre Philharmonique du Maroc à l’Institut français de Casablanca

Après Rabat, l’Orchestre Philharmonique du Maroc fait une halte par Casablanca ce samedi 26 février, avant de se rendre à Marrakech. Le concert réunira Farid Bensaïd, premier violon de l’Orchestre Philharmonique du Maroc, et Jean-Baptiste Aucler au piano autour d’un programme composé de sonates de Bach, Schubert, Elgar et Mozart.

À l’Institut Français de Casablanca, le samedi 26 février à 17h. Plein tarif : 60 dhs – Tarif réduit : 30 dhs (pour les adhérents et les moins de 25 ans).

Le groupe de rock Barathon Lane en concert à Rabat

Originaire de Casablanca le groupe de rock alternatif, composé de quatre talentueux musiciens, se donnera en concert dans la capitale ce samedi 26 février.

Au café La Scène à Rabat le samedi 26 février à 19 h.

L’expo’ « De rage et de désir, le cœur battant des Hommes » au musée MMVI

Le Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain abrite jusqu’au 8 mars l’exposition photo «de rage et de désir, le cœur battant des Hommes » de Gérard Rancinan, «dont l’esthétique et l’Histoire raisonnent avec les tableaux de grands peintres de la Renaissance et de l’art moderne tel que Caravage, Velázquez, de Vinci, Delacroix ou encore Géricault».

Au Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain. Ouvert tous les jours de 10h à 20h, sauf le mardi.

Sortie de la série Vikings : Valhalla

Les Vikings sont de retour sur petit écran. La série Vikings : Valhalla est disponible dès ce vendredi 25 février sur la plateforme Netflix. La nouvelle super production canado-irlandaise est un spin-off et une suite de la série à succès Vikings. Dans cette suite «un siècle s’est écoulé et une nouvelle génération de héros légendaires aspire à forger son destin pour entrer dans l’histoire».

Disponible dès le vendredi 25 févier sur Netflix.

Avant-première de l’EP de l’artiste Yvzid

Mêlant des sonorités hip-hop et r&b, le jeune chanteur marocain Yvzid présentera son nouvel EP «Eurêka» le samedi 26 février à Rabat.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yvzid (@yvzidd)

Au Théâtre Aquarium de Rabat le samedi 26 février à 16 h.