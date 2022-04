Concerts gnaoua/chaabi, cinéma français, expositions diverses, spectacle pour enfants… H24Info a sélectionné les bons plans du week-end.

« Espaces habités » d’Abdelkader Laaraj à So Art Gallery

Né en 1950 à Casablanca, Abdelkader Laâraj est peintre et sculpteur. À travers l’exposition « Espaces habités », il présente une série de ses travaux des années 70 à ce jour. Singulier dans sa démarche, profondément attaché à son univers intérieur, il ne cesse de créer et de recréer la féerie de ce monde fascinant, plein de légèreté et d’une gaieté surprenante. Peintre autodidacte, artisan de l’imaginaire, il a su tout au long de sa carrière de rester fidèle à sa conception de la vie et de l’art.

L’exposition « Espaces habités » de l’artiste peintre Abdelkader Laâraj est visible jusqu’au 15 Avril 2022 à So Art Gallery, Essayouti Place des Iris, 29 rue Jalal Eddine Sayouti, Casablanca.

« Une amitié marocaine » au musée Yves Saint Laurent

Le Musée Yves Saint Laurent Marrakech propose une exposition inédite qui explore l’amitié et les sphères d’inspiration communes à trois couturiers: Tamy Tazi, Fernando Sanchez (1935-2006) et Yves Saint Laurent (1936-2008). Tous trois avaient une même passion pour le Maroc, ses couleurs, son exubérance, le foisonnement de ses richesses. Yves Saint Laurent et Fernando Sanchez ont toujours revendiqué l’influence du Maroc sur leur création. Fernando Sanchez va régulièrement collaborer avec Boujemaa, un tailleur de la médina de Marrakech, et réaliser des pièces pour son usage personnel comme pour sa ligne new-yorkaise. Quant à Yves Saint Laurent, il va non seulement s’inspirer de la richesse vestimentaire du pays, mais aussi jouer de ses codes et traditions.

Exposition « Une amitié marocaine : Tamy Tazi – Fernando Sanchez – Yves Saint Laurent », jusqu’au 29 mai 2022, au Musée Yves Saint Laurent Marrakech.

« L’Ecole du Nord », première exposition à l’espace d’art contemporain du musée de la Kasbah à Tanger

Situé dans l’enceinte de l’ancienne prison de la Kasbah, «le Musée de la Kasbah, espace d’art contemporain» a ouvert ses portes en décembre dernier et se veut un lieu vivant de rencontres, d’échanges et de partages. Il présentera une programmation culturelle et des expositions liées à la région du nord. L’exposition inaugurale «L’Ecole du Nord», qui rend hommage aux artistes de l’école du Nord et leur apport à la créativité artistique au Maroc.

Cette exposition reflète ce brassage culturel et propose une relecture des spécificités artistiques de cette région, avec des œuvres de Mohamed Serghini, Mohamed Ataallah, Mohamed Yacoubi, Mohamed Chabâa, Saad Ben Cheffaj, Mekki Meghara, Mohamed Melehi, et de Abdelkrim Ouazzani, entre autres, issues de la collection de la FNM et de prêts.

Exposition « L’Ecole du Nord » visible au sein de l’espace d’art contemporain du Musée la Kasbah des cultures méditerranéennes, à Tanger, 19 Rue Riad Sultan.

« L’art, un jeu sérieux », au Macaal

Conçue principalement à partir de la collection de la Fondation Alliances, cette exposition rassemble plus de 80 œuvres de 64 artistes contemporains parmi lesquels Mariam Abouzid Souali, Joy Labinjo, Simohamed Fettaka et GaHee Park. À travers une variété de médiums, d’œuvres emblématiques de la collection et de nouvelles acquisitions, cette exposition explore la thématique du jeu dans l’art.

« L’art, un jeu sérieux » est une exposition collective ouverte au public du 27 novembre 2021 au 17 juillet 2022 au Macaal, à Marrakech.

Concert « Lailat Chaâbana » à Fès

« Laylat Chaâbana » est un concert pour célébrer l’arrivée de Ramadan avec les deux légendes des arts gnaoui et chaâbi, respectivement Mâallem Hamid El Qasri et Mohamed Asri. D’autres surprises vous y attendent.

Concert « Laylat Chaâbana » vendredi 1er avril à 20h au Pavillon d’or, route aéroport Fès-Saiss. Tarif: 200 DH.

Cinéma « Bruno Reidal, confession d’un meurtrier », un drame historique de Vincent Le Port 1er septembre 1905. Un séminariste de 17 ans est arrêté pour le meurtre d’un enfant de 12 ans. Pour comprendre son geste, des médecins lui demandent de relater sa vie depuis son enfance jusqu’au jour du crime. D’après l’histoire vraie de Bruno Reidal, jeune paysan du Cantal qui, toute sa vie, lutta contre ses pulsions meurtrières. Projection à l’Institut français de Casablanca, 121 bd Zerktouni, dimanche 3 avril à 11h. Film interdit aux moins de 16 ans. Tarifs : 30dhs / 20dhs (pour les adhérents et les moins de 25 ans).

« Le fabuleux voyage de la fée mélodie » – Spectacle jeune public dès 3 ans

Coup de tonnerre au pays des notes: Mélodie, la fée de la musique, a perdu son “La”! Elle part à sa recherche, et fait durant son périple des rencontres extraordinaires qui la guideront à travers plusieurs univers pour mener à bien sa quête. Mais attention, l’Ogre de Barbarie est dans les parages et il faudra beaucoup de courage à Mélodie pour l’affronter. Un voyage interactif et musical, mêlant théâtre, chansons, ombres et illusions.

Spectacle à partir de 3 ans, présenté samedi 2 et dimanche 3 avril à 16h au Studio des Arts Vivants, 38 Bd Abdelhadi Boutaleb, à Casablanca. Tarifs: 150 DH.