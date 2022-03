Expositions, séries, documentaires, concert flamenco, spectacle sur le patrimoine casablancais ou atelier de jardinage urbain…, pleins d’évènements vous attendent ce week-end…

Concert de flamenco « Le voyage du merle »

Dans le cadre du Congrès Mondial du Flamenco organisé par l’Instituto Cervantes à l’occasion de son 30e anniversaire, l’Instituto Cervantes de Casablanca vous invite au concert «Le voyage du merle», dans lequel le musicien Sergio de Lope et la chanteuse Abir El Abed embarqueront pour un long voyage dans lequel les mots et la musique fusionneront dans un processus créatif qui vise à trouver les plus beaux reflets entre la musique arabe et le flamenco.

Tickets en vente à la réception du centre. Entrée: 50 DH (30 DHpour les élèves du centre). Adresse: 31 rue d’Alger, Casablanca. Tél.: 0522267337.

Projection de « Ziyara », documentaire sur la mémoire juive au Maroc

Au Maroc, la Ziyara (visite des saints) est une pratique populaire que juifs et musulmans ont toujours eu en partage. Le film est un road-movie au pays natal, un pèlerinage cinématographique où la réalisatrice maroco-française Simone Bitton part à la rencontre des gardiens musulmans de sa mémoire juive.

Projection à l’Institut français de Casablanca (121 bd Zerktouni), en présence de la réalisatrice, dimanche 13 mars à 11h. Préachat des places vivement conseillé. Plein tarif : 30 DH– Tarif réduit : 20 DH (pour les adhérents et les moins de 25 ans).

Les autres dates de la tournée dans les Instituts français du Maroc:

Atelier de potager urbain

Institut français de Casablanca en partenariat avec l’association L’en partenariat avec l’association Le toit en vert , lancent le projet «Ateliers d’agriculture urbaine ». Vous habitez en ville et vous avez toujours rêvé de cultiver votre propre potager sur le toit d’un immeuble, sur un balcon ou dans une cour personnelle? Ces ateliers sont donc pour vous! Avec ce potager collectif (sur le parvis de l’Institut, côté Zerktouni), vous apprendrez comment cultiver des légumes, plantes aromatiques, épices, etc., quand les récolter avant de les mettre dans votre assiette! Tomates, poivrons, aubergines, persil, coriandre… seront à portée de votre main lorsque vous aurez appris comment les faire pousser en milieu urbain.

A travers cette initiation, vous apprendrez différentes techniques pour produire des plantes et des légumes près de chez vous en harmonie avec les écosystèmes qui les entourent. Génial, non?

Venez participer à ce programme en famille ou entre amis!

Tous les samedis du mois de mars de 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h à l’Institut français de Casablanca, 121 bd Zerktouni, entrée libre.

Exposition « Rêves de femmes »

Asmae El Ouariachi, artiste peintre maroco-française, est invitée par la Fondation Hassan à exposer 36 toiles et une installation de 14 silhouettes au féminin à la galerie Espace Rivages à Rabat du 10 mars au 11 avril. «Rêves de femmes» reflète le parcours de l’artiste plasticienne et professeure d’arts plastiques, née au cœur des montagnes du Rif, à Bni Sidal et résidant actuellement à Nancy en France. L’exposition, en trois temps, propose un volet sur les femmes au Haïk, les installations «silhouettes» et enfin «la femme libre qui assume sa beauté».

Exposition visible jusqu’au 11 avril à Espace Rivages, 67 Av. Ibn Sina, Rabat. Ouvert chaque jour de 11h à 19h, fermé le dimanche.

Pièce de théâtre « Casablanca ou le désordre génial »

Voici une série inédite de spectacles de contes musicaux qui nous plongent avec intensité et générosité au cœur des grands moments oubliés et fascinants de l’histoire marocaine. Mais comment cette ville totalement atypique et pour le moins fascinante a-t-elle pu voir le jour? Qui est à l’origine de cette aventure urbaine unique et improbable? La réponse vous paraît évidente? Eh bien détrompez-vous, les idées reçues sont nombreuses et peu connaissent les véritables secrets de la ville blanche.

>> Samedi 12 et dimanche 13 mars à 16h. A partir de 9 ans. Billets en vente sur ticket.ma ou à la billetterie du Studio des Arts Vivants où auront lieu ces spectacles (38 bd Abdelhadi Boutaleb.

Sortie d’une mini-série hommage aux attentats de Madrid de 2004

Le plus grand attentat jamais commis sur le sol espagnol le 11 mars 2004 (192 morts) fait l’objet d’une minisérie sur Amazon Prime Video mise en ligne ce 11 mars 2022. Intitulée «Le défi: 11M», elle est composée de quatre épisodes de 50 minutes. «Chacun des quatre épisodes aborde un élément différent de cet évènement tragique, l’attentat, la bataille politique, l’opération policière et le procès de l’accusé», explique la plateforme.