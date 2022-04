Concert gnaoui du maâlem Anass Lekhsassi

Né en 1993 à Casablanca, Anass Lekhsassi est un jeune musicien gnaoui très talentueux et doté d’une forte créativité et agilité au guembri. Il se produit en concert avec ses musiciens ce soir au théâtre de la F.O.L.

Quand? Vendredi 22 avril à 22h.

Où? Théâtre La F.O.L. 16 rue Moussa Ben Noussair, Casablanca

Prix? 50 DH.

Concert. Grande soirée soufie avec la Zaouia Quadirya Boutchichia

A l’occasion du mois sacré du Ramadan, et dans le cadre des festivités relatives aux célébrations de «Rabat, capitale de la culture du monde islamique», le Théâtre Mohammed V organise une grande soirée soufie avec la Zaouia Quadirya Boutchichia représentée par le groupe officiel de Samaa et Madih de la Tariqa Quadirya Boutchichia. Un voyage spirituel d’exception qui transportera le public de la capitale à travers les belles paroles mystiques et les grandes voix de la Zaouia Boutchichia.

Quand? Vendredi 22 avril à 22h.

Où? Théâtre Mohammed V, 172 avenue Al Mansour Addahbi, Rabat.

Prix? Balcon: 120 DH – Orchestre: 200 DH.

Tournoi de catch d’impro: Ramad’Impro

Après le grand succès de la demi-finale, la grande finale du Ramad’Impro aura lieu ce soir. Les deux équipes gagnantes composées d’un côté de l’actrice marocaine Sonia Okacha et le comédien et improvisateur Adil Lfal, et de l’autre de Ghali Makhad et Youssef Lahrichi (troupe 19h Théâtre) s’affronteront dans un catch intense. Qui seront les champions de cette édition? C’est vous qui le déciderez. Venez nombreux.

Quand? Vendredi 22 avril 2022 à 21h30.

Où? Villa des Arts de Rabat, croisement Av. Mohammed V et 10 Rue Beni Mellal.

Tarifs? Adulte: 80 DH, étudiant: 50 DH.