Concerts de jazz, chorales, spectacle humoristique…, petit tour d’horizon des manifestations à ne pas manquer ce vendredi et le week-end grâce à notre sélection.

Jazzablanca Festival

Rendez-vous des mélomanes, le festival international de Jazz revient à Casablanca avec une line-up de rêve. Pendant trois jours, du 1er au 3 juillet 2022, une brochette d’artistes de renom défilera sur les deux scènes prévues par les organisateurs, en plein Anfa Park.

Au programme: Ibrahim Maalouf, Gilberto Gil, Asaf Avidan, Ben Harper & The Innocent Criminals, Erik Truffaz feat Hamid El Kasri, Mulatu Astatke, Majid Bekkas, Seun Kuti, Oum et Natacha Atlas.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jazzablanca Festival (@jazzablanca_fest)

Quand? Du 1er au 3 juillet 2022

Où? Anfa Park (plan d’accès ci-dessous)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jazzablanca Festival (@jazzablanca_fest)

Waly Dia en spectacle

Connu pour son rôle dans le sitcom « Commissariat central » de M6, Waly Dia est de retour au Maroc avec un nouveau spectacle « Ensemble ou rien ». Le jeune humoriste français « se penche sur le vivre ensemble de manière jubilatoire mais aussi sur l’écologie, la condition féminine ou la fracture sociale », expliquent les organisateurs. Une « belle occasion de réfléchir et de rire ensemble, pour défier la morosité ambiante ».

Quand? Vendredi 1er juillet 2022, à partir de 20H30

Où? Studio des arts vivants, route d’Azzemour, Casablanca

Les Concerts Sawt de retour

Les Concerts Sawt reviennent pour une nouvelle édition très prometteuse. Trois chorales, regroupant plus de 100 choristes et 40 musiciens, seront sur scène ce 1er juillet à Casablanca. La chorale Casasawt accueillera à cette occasion les chorales américaines Keystone State Boychoir et Pennsylvania Girlchoir en provenance de Philadelphie. Elles seront accompagnées par l’Orchestre symphonique JOPM de Malaga, sous la direction de Adnane Matrone.

Quand? Vendredi 1er juillet 2022. Ouverture des portes à 19h30, début du spectacle à 20h00

Où? L’Église Notre-Dame-de-Lourdes à Casablanca

Umbra sur la plage à Tanger

« Que se passerait-il si deux mastodontes musicaux s’affrontaient pour offrir un voyage rythmé dans un environnement censé vous emmener dans une autre dimension ? ». Umbra qui organise ce vendredi cette soirée inédite sur la plage de Sidi Kacem, le résultat sera « fascinant ». Des DJ internationaux et des performances exclusives et surtout entraînantes en perspective.

L’équipe d’Umbra vous promet un « havre de paix avec de multiples places assises, une grande piste de danse, de nombreux bars et un décor qui vous donnera l’impression d’être dans un paradis perdu ».

Quand? Vendredi 1er juillet, à partir de 16H00

Où? Plage de Sidi Kacem, à Tanger

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Umbra (@umbratangier)

Exposition « L’œil entend »

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de voir l’exposition « L’œil entend » à l’Institut français de Casablanca, il est encore temps d’y aller. Il s’agit d’un ensemble de créations issues d’ateliers artistiques organisés entre 2019 et 2022, en collaboration avec des membres des communautés locales et migrantes des quartiers périphériques de Casablanca, Salé et Rabat, annonce l’association The Minority Globedonne.

Tous les projets qui ont donné lieu à ces créations sont soutenus par l’ambassade de France au Maroc, la Fondation Heinrich Böll Stiftung Rabat et l’Institut français du Maroc.

Quand? Jusqu’au 9 juillet 2022, de 09H00 à 18H00

Où? Institut français de Casablanca