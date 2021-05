Les événements culturels reprennent petit à petit leur cours, à distance mais aussi en présence. Cinéma en plein air, expo-photos, littérature jeunesse… Voici quatre événements à ne pas manquer dans les prochains jours.

Voyage cinématographique en Italie

L’Institut Culturel Italien de Rabat (IIC) propose jusqu’au 25 juin prochain un voyage cinématographique en ligne en vingt étapes à la découverte des régions italiennes. « La route enchantée des régions italiennes -Voyager en Italie avec les lieux de tournage de films », un projet virtuel mené en collaboration avec les commissions du film italiennes, a été lancé au mois d’avril.

Il propose au public marocain et au-delà, une sélection de films qui ont pour protagoniste les merveilles architecturales, urbaines et historiques des régions italiennes dans lesquelles ils ont été tournés.

Tous les films et vidéos liés à cet événement seront disponibles via une inscription gratuite sur une plateforme dédiée « www.sharedvisions.it » et via le profil Facebook de l’Institut Culturel Italien de Rabat. Ils seront ensuite publiés sur le site institutionnel et sur la chaîne YouTube de l’IIC de Rabat.

Exposition de Malika Agueznay

So Art Gallery à Casablanca propose du 10 juin au 2 juillet, une exposition de Malika Agueznay consacrée aux œuvres majeures de l’artiste et à ses créations les plus récentes.

Plasticienne accomplie, Malika Agueznay est à la fois peintre, sculpteur et graveur émérite, animée par l’amour de l’art et le sens aigu du travail bien fait. Son signe fétiche, l’algue, s’adapte à la fois à la toile, au bois et à la gravure, technique dans laquelle Malika semble avoir trouvé son bonheur.

La Cigogne Volubile – Printemps des livres jeunesse du Maroc

La Cigogne Volubile – Printemps des livres jeunesse du Maroc déploie ses ailes sur l’ensemble du réseau de l’Institut français du Maroc et cible un public de 4 à 12 ans. La dixième édition de cet événement, initié par l’Institut français de Meknès, se tiendra les 3, 4 et 5 juin 2021 autour du thème « Le droit à la différence ».

Au menu de ce rendez-culturel proposé à la fois en présentiel et à distance via les technologies numériques, figurent des rencontres, des ateliers de création, des expositions, des spectacles et des contes. Plus de détails concernant cet événement sont disponibles sur le site « if-maroc.org ».

« Ciné plein-air » dans le jardin de l’Institut français de Casablanca

Le « Ciné plein-air » rouvre ses portes et accueille son public à partir du 1er juin au Jardin de l’Institut français de Casablanca, avec la projection de Grands classiques, de comédies et de films d’animation.

A l’occasion de La Cigogne Volubile, printemps du livre jeunesse, les cinéphiles sont conviés à la découverte du film d’animation « Le voyage du Prince » le 4 juin à 20h30.

Le Film d’animation de Jean-François Laguionie raconte l’histoire d’un vieux singe naufragé, le Prince, sauvé par un autre singe d’une dizaine d’années. Recueilli par des scientifiques marginaux, le Prince découvre peu à peu une ville somptueuse équipée de technologies à ses yeux très avancées avant de découvrir les limites de cette cité idéale.

Le nombre de places étant limité, le pré-achat des billets est conseillé sur le site, « if-maroc.org ».