La Marocaine Abigail Assor vient d’obtenir le prix Françoise Sagan 2022 pour son premier roman « Aussi riche que le roi », une histoire d’amour à Casablanca dans les années 1990 entre une bidonvilloise française et un riche d’Anfa supérieur.

« Aussi riche que le roi », le roman d’Abigail Assor est lauréat du prix Françoise Sagan 2022″, ont annoncé hier soir, mardi 21 juin, les réseaux sociaux officiels « Françoise Sagan », administrés par l’association Françoise Sagan et Denis Westhoff, son fils et dépositaire de son œuvre.

Abigail Assor, jeune auteure marocaine de 32 ans, a publié l’an dernier son premier roman intitulé « Aussi riche que le roi » et paru aux Editions Gallimard.

L’histoire se déroule à Casablanca dans les années 1990: Sarah, une bidonvilloise française tente de séduire Driss, un riche d’Anfa supérieur. Tous deux scolarisés au lycée Lyautey, leurs mondes antagoniques se confrontent, luttent l’un contre l’autre…

Le roman de 208 pages a séduit le jury de cette 13e édition qui l’a élu à l’unanimité parmi les 12 autres titres en lice:

– Avec Bas Jan Ader de Thomas Giraud (La Contre-allée, 2021)

– Jeannette et le crocodile de Séverine Chevalier (La Manufacture de livres, 2022)

– L’embuscade d’Émilie Guillaumin (HarperCollins, 2021)

– L’excuse de Luis Saevra (Rivages, 2022)

– L’idée de l’amour de Mark Greene (Grasset, 2022)

– La fille parfaite de Nathalie Azoulai (POL, 2022)

– Le cœur et le chaos de Jennifer Murzeau (Julliard, 2021)

– Le duel des grands-mères de Diadié Diembélé (JC Lattès, 2022)

– Les ailes collées de Sophie de Baere (JC Lattès, 2022)

– Mon mari de Maud Ventura (L’iconoclaste, 2021)

– Les méduses n’ont pas d’oreilles d’Adèle Rosenfeld (Grasset, 2022)

« Quelle joie! Merci », a réagi en story Instagram la gagnante du prix qui lui sera remis le 28 juin prochain.

Depuis 2010, le prix Françoise-Sagan récompense chaque année «un auteur jamais encore récompensé, ni même sélectionné au cours des derniers mois. Il distingue une œuvre en langue française et se veut novateur et axé sur une œuvre en devenir» privilégiant ainsi «une révélation à un talent déjà confirmé».

Pour la sélection, ce sont les jurés qui choisissent chacun un ou deux titres pouvant concourir. En outre, le lauréat intègre automatiquement le jury de l’année suivante et en devient le président.

Grande écrivaine française décédée en 2004, Françoise Sagan devient célèbre dès son premier roman, Bonjour tristesse, publié en 1954 alors qu’elle n’a que dix-huit ans.

Le livre provoque un scandale à travers le monde à l’époque à cause de l’histoire aux « mœurs légères ». Elle compte également à son actif des biographies, des pièces de théâtre, des chansons et des collaborations à l’écriture de scénarios et de dialogues de films.