Pour sa 18ᵉ édition, Jazzablanca bascule dans une nouvelle ère: le festival s’étendra sur 10 jours, du 3 au 12 juillet 2025, à Anfa Park.

Il s’agit d’une étape majeure dans l’histoire de Jazzablanca, qui continue d’évoluer pour offrir à ses festivaliers une expérience globale et immersive. Pour la première fois, deux week-ends spectaculaires attendent les festivaliers: du 3 au 5 et du 10 au 12 juillet.

Jazzablanca fera vibrer Anfa Park sur ses deux scènes iconiques (la scène Casa Anfa et la scène 21) et son village central (food court, chill zones et animations). Entre ces deux temps forts, le festival proposera du 6 au 9 juillet, au cœur du village, 4 soirées exclusives, avec deux concerts par soir.

Pour 2025, Jazzablanca réaffirme son ADN artistique et culturel avec une programmation éclectique et plus ambitieuse que jamais . Cette année encore, se côtoieront des têtes d’affiche internationales, des icônes du jazz, talents marocains et africains, et des découvertes inédites. Le tout, en conservant son ambiance si particulière, qui reflète l’énergie vibrante et cosmopolite de Casablanca.

Casablanca accueillera aussi de nouveaux rendez-vous au cœur de la ville, dont les lieux et la programmation seront également bientôt dévoilés.

La vente des blind pass (10 jours) de la 18ᵉ édition débute ce mardi 24 décembre, mais d’abord exclusivement réservée aux membres de la communauté des “Jazzaouis”, soit ceux inscrits à la newsletter du festival. À partir du 26 décembre, les blind pass seront disponibles pour le grand public sur le site officiel www.jazzablanca.com.