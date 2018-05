Vidéos. Vingt ans de la disparition de Sinatra: splendeurs et turpitudes d'un grand crooner

Chanteur, acteur, séducteur... «The Voice» a marqué son époque. Vingt ans après sa disparition le 14 mai 1998, le monstre sacré italo-américain reste aussi dans les mémoires pour ses excès. Retour sur cinq faits marquants de sa vie.

Crooner, charmeur et bagarreur: la vie de Frank Sinatra, disparu il y a 20 ans le 14 mai 1998 d'une crise cardiaque, aura été marquée par une destinée exceptionnelle. Une voix d'or, les femmes les plus belles du monde, des amis dans la mafia de New York de Las Vegas, un tempérament de bagarreur, des chansons inoubliables... Cinq souvenirs de la destinée du petit Frankie du New Jersey.

● The Voice

Sinatra enregistre son premier disque le 13 juillet 1939, et, dès 1942, devient une vedette. Il enregistrera plus de cent disques et des tubes par dizaines: Strangers in the night, I've got you under my skin, My way... Sa carrière a pourtant connu des hauts et des bas, durant lesquels il s'est souvent tourné vers Hollywood, obtenant un Oscar en 1953 pour Tant qu'il y aura des hommes. Sur scène jusqu'à plus de 75 ans, seul ou en compagnie du «Rat pack» (Dean Martin, Sammy David Jr...), The Voice a aimanté les foules. En 1962, indifférent à la vague Elvis Presley, Sinatra, en «costume bleu nuit, pochette rouge et nœud papillon», crée l'émeute à l'Olympia. «À 23h30, les organisateurs continuaient de refouler fermement des retardataires prêts à payer 5000 anciens francs pour assister debout à la fin du récital», rapportaient les chroniqueurs à l'époque.

● L'homme à femmes

Homme aux multiples conquêtes, Frank Sinatra a été marié à Nancy Barbato (1939-1949), union dont sont issus ses enfants Nancy, Frank Jr et Tina, puis Ava Gardner (1951-57), Mia Farrow (1966-68) et Barbara Marx. En 1965, alors que les rumeurs enflent sur son mariage avec Mia Farrow, The Voice fait un retour remarqué à New York avec l'actrice, de 30 ans sa cadette, à bord de son luxueux yacht Southern Breeze, poursuivi par une nuée de journalistes en vedettes et canots. «L'arrivée de Sinatra et de sa belle sirène fait la première page de tous les quotidiens à côté des gros titres annonçant qu'un chasseur américain a été abattu par un missile soviétique près d'Hanoï», écriront les journalistes de l'AFP.

● L'ombre de la mafia

Ce fils d'immigrants italiens, né le 12 décembre 1915 à Hoboken dans le New Jersey, a toujours nié entretenir des liens avec la mafia, y compris devant des juges. En 1981, il demande à pouvoir diriger un casino à Las Vegas, un droit qui lui avait été retiré en 1963 pour avoir aidé Salvatore «Momo Giancana», un des grands noms de la pègre. Le bureau de contrôle des jeux passe le crooner sur le gril: «Est-il vrai que vous avez transporté 2 millions de dollars à La Havane dans un attaché-case pour Lucky Luciano?», demande l'un des examinateurs. Si vous pouvez me trouver un attaché-case qui contienne 2 millions de dollars, je vous donne les 2 millions, répond le chanteur». Sinatra obtiendra finalement sa licence, avec l'appui du président Ronald Reagan.

● Battling Frankie

La carrière de Frankie est jalonnée de bagarres. En 1960, un gardien l'accuse de coups et blessures. «Sinatra, qui chantait à l'occasion d'un banquet offert au profit d'une oeuvre charitable avait eu une vive altercation avec l'acteur John Wayne et était sorti du cabaret de fort méchante humeur», relate l'AFP. Quatre ans plus tard, les photographes français publient un communiqué outré suite à sa venue: «Paris n'est pas Chicago et nous ne voulons pas que M. Sinatra fasse son numéro de dur ou de gangster de charme en prenant des journalistes pour cibles».

● 14 mai 1998: le monde sans «voix»

Le 14 mai, Frank Sinatra meurt à Los Angeles, à 82 ans. À New York, l'Empire State Building est illuminé de bleu, en hommage aux yeux de «Ol'Blue Eyes». Depuis Cannes, Martin Scorsese déclare que «les mots ne peuvent exprimer (sa) tristesse». Ses obsèques ont lieu dans la seule Église catholique de Beverly Hills, en présence de Nancy Reagan, Kirk Douglas, Bruce Springsteen... Elle est envahie de gardénias, de roses et de lys blancs, couleur de fleur préférée de Frank Sinatra. Une seule de ses chansons est chantée dans l'église, Put Your Dreams Away, sur laquelle il avait l'habitude de clore ses concerts...

● The Girl from Ipanema par Frank Sinatra

● Put your dreams away par Frank Sinatra