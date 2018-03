Vidéos. Les moments clés du passage de Gad Elmaleh au "Late Show"

Invité de l'émission de Conan O'Brien pour faire la promotion de son spectacle "American Dream" sur Netflix, Gad Elmaleh a, une fois de plus, régalé le public américain de ses blagues hilarantes.

Gad El Maleh est toujours à la conquête du public américain. Un an après avoir expliqué le concept du Hammam dans l'émission "The Late Show" du célèbre présentateur Conan O'Brien, l'humoriste s'y amuse désormais à chanter avec un faux anglais. Un tour qu'il a l'habitude de jouer dans plusieurs de ses spectacles et qui ravit à chaque fois. D'ailleurs, la vidéo de ce passage publiée sur la page Facebook de l'humoriste a dépassé le million de vues en seulement 48 heures.

Et comme l'humoriste franco-marocain adore se moquer de l'absurdité des langues, il a profité de son passage au "Late Show" pour faire part au public des mots les plus étranges et imprécis de la langue anglaise.

Le spectacle "American dream" de Gad Elmaleh sort le 6 mars sur Netflix.